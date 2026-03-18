Новая волна событий в Калининграде: когда культура встречается с модой и технологиями

Главная идея мероприятия — «Время — вода». Вода здесь — символ безграничного течения, памяти, которая превосходит рамки стран и эпох. Она связывает Финский залив с Балтийским морем, как и Калининград с Санкт-Петербургом — два берега единой истории, два города с уникальным ритмом и глубиной. Нас объединяют не просто море, а общая память: прусская сдержанность и петербургская интеллигентность, архитектура, культура и европейский дух.

Сотрудничество модного дома L’AVENIR boutique из Санкт-Петербурга и калининградского агентства событий «Наследие» подарило новый взгляд на взаимодействие городов и профессионалов.

«Время — вода» — это о движении, переходе и связи.

Прошлое перетекает в настоящее, а настоящее формирует будущее ивент-индустрии. Это пространство, где рождаются идеи и смыслы, единым потоком создающие новое северо-западное ивент-сообщество.

В первый день, 15 марта, прошла конференция «Исток» для представителей ивент-индустрии Северо-Запада. Обсуждали корни отрасли, вызовы 2026 года и перспективы региональных коллабораций — ключ к развитию и устойчивости.

Параллельно состоялся воркшоп «Устье», где участники учились создавать живой визуальный контент — продолжение события в цифровом пространстве, отражение его энергетики.

16 марта гостей ждал показ «Течение» — уникальный перформанс, где подиум превратился в линию воды. Свет играл волнами, музыка дышала морем, а мода стала языком времени. Коллекция петербургских дизайнеров и режиссура из Калининграда объединили европейскую строгость и северную поэзию в тканях и силуэтах.