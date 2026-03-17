Кропоткин: Заксобрание рассмотрит поправки в несколько областных законов

Депутаты Законодательного Собрания Калининградской области рассмотрели проекты региональных законов. Об этом «Клопс» сообщил председатель областного парламента Андрей Кропоткин.  

«Председатель аграрного комитета Валерий Губаров представил поправки в законы «О рыболовстве, аквакультуре и сохранении биоресурсов в Калининградской области» и "Об отходах производства и потребления в Калининградской области"», — рассказал Кропоткин.

Помимо этого, предложены следующие законопроекты:

  • «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления на территории Калининградской области»;
  • «О статусе депутата Законодательного Собрания Калининградской области»

«По два вопроса добавили в повестку социальный комитет и комитет по правопорядку и безопасности», — отметил председатель Заксобрания.

Все поправки и инициативы будут рассмотрены на очередном заседании регионального парламента в четверг, 19 марта.

