Кропоткин: Заксобрание рассмотрит поправки в несколько областных законов

Депутаты Законодательного Собрания Калининградской области рассмотрели проекты региональных законов. Об этом «Клопс» сообщил председатель областного парламента Андрей Кропоткин.
«Председатель аграрного комитета Валерий Губаров представил поправки в законы «О рыболовстве, аквакультуре и сохранении биоресурсов в Калининградской области» и "Об отходах производства и потребления в Калининградской области"», — рассказал Кропоткин.
Помимо этого, предложены следующие законопроекты:
- «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления на территории Калининградской области»;
- «О статусе депутата Законодательного Собрания Калининградской области»
«По два вопроса добавили в повестку социальный комитет и комитет по правопорядку и безопасности», — отметил председатель Заксобрания.
Все поправки и инициативы будут рассмотрены на очередном заседании регионального парламента в четверг, 19 марта.