Прибыль Калининградского янтарного комбината достигла 1,78 млрд рублей

Прибыль Калининградского янтарного комбината в 2025-м году достигла 1,78 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Ростех», в которую входит предприятие во вторник, 17 марта.

Позитивная финансовая динамика стала результатом технического перевооружения, повышения эффективности производства и увеличения спроса на янтарь, отмечают в корпорации.

«Наша ключевая задача — продолжить комплексное развитие комбината и всей янтарной отрасли России. «РТ-Финанс» сфокусируется на обеспечении необходимых объёмов добычи и увеличении доли янтаря, переработанного внутри страны. Также планируется расширение розничной торговой сети комбината и выход российской продукции из солнечного камня на новые зарубежные рынки. Уникальность предприятия и компетенция команды создают прочную основу для долгосрочного роста», — рассказал генеральный директор холдинга «РТ-Финанс», подразделением которого является янтарный комбинат, Андрей Кондратьев.