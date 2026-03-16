В Калининградской области электропастух превратился в охотника и уложил лося

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Краснознаменском районе лось стал жертвой электропастуха. Местные жители пытаются помочь зверю. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы в понедельник, 16 марта.

Запутавшегося в проводах сохатого утром обнаружили местные лесники. Несколько часов ушло на то, чтобы освободить лося, однако после этого он не смог подняться самостоятельно. Сотрудники ближайшего охотхозяйства на протяжении всего дня охраняли животное.

К вечеру к спасательной операции подключились специалисты «Биосферы Балтики», которые ищут транспорт и волонтёров, чтобы перевезти зверя.