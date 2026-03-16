«Крузенштерн» к столетию обновится от бушприта до руля

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Барку «Крузенштерн», которому в июне исполнится сто лет, в 2026-2027 гг. предстоит пройти основательный ремонт. Работы разделили на два этапа и оценила в 162,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Первая фаза обновления должна завершиться не позднее 31 мая 2026 года. Второй раз судно встанет в док 1 февраля 2027 года и пробудет там до 30 апреля. Подрядчику предстоит выполнить довольно внушительный объём работ:

  1. очистить и покрасить подводную и надводную часть корпуса парусника;
  2. на время пескоструйных работ демонтировать, а затем снова установить все 70 защитных кругов иллюминаторов;
  3. по 5 тыс. точек замерить толщину наружной обшивки судна, настила двойного дна, междудонного пространства, вертикального киля, водонепроницаемых переборок, продольных и поперечных связей, кингстонных патрубков;
  4. произвести ремонт и техническое обслуживание балластных и топливных танков;
  5. выполнить дефектацию крепления баллера и пера руля, выполнить замер зазоров в подшипниках баллера;
  6. заменить бортовую обшивку в районе кофердама над мучной кладовой;
  7. установить новые фильтры забортной водыи т.д.

В 2025 году «Крузенштерн» совершил три учебных рейса, самый продолжительный длился с марта по июль. За это время барк побывал в Марокко, ЮАР и на острове Маврикий.

