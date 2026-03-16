Беспрозванных назначил советником по безопасности Героя России Андрея Козлова

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назначил своим советником по безопасности и работе с участниками СВО Героя России Андрея Козлова. Об этом глава региона сообщил в своём канале на платформе MAX в понедельник, 16 марта.

Одной из главных задач нового советника станет помощь бойцам и их близким, в том числе решение вопросов без лишней бюрократии. Губернатор отметил, что Козлов сам хорошо понимает, с какими трудностями сталкиваются участники СВО и их семьи.

«[Андрей Козлов] с 2022 года на фронте. Награждён медалями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», орденами Мужества. В прошлом году получил медаль «Золотая Звезда». Прошёл серьёзную школу в силовых структурах, служил в регионе», — заявил Беспрозванных.