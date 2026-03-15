В Светлогорске во время ремонта старой школы нашли скрытые проходы и зеркальные стены (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Светлогорске во время капитального ремонта старого корпуса школы рабочие нашли заложенные проходы, скрытые коммуникации и зеркальные стены. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 15 марта.

Сейчас в здании идёт начальный этап работ: подрядчик сносит старые конструкции, разбирает помещения и расчищает пространство. По словам главы региона, к концу года в школе должны появиться новые современные классы и лаборатории.

«Вид школы разрабатывали вместе с учениками и родителями. В этом году по нацпроекту «Молодёжь и дети» начнём капитальный ремонт — не считаем текущий — ещё четырёх учреждений: ШИЛИ, школы № 9 в Калининграде, № 5 в Светлом и в посёлке Зорино Гвардейского округа», — добавил Беспрозванных.