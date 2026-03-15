Подснежники можно, а ветреницу — нет: о чём нужно помнить калининградцам, чтобы не нарваться на штраф

Как рассказала сотрудник Ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Калинина, в Калининградской области охраняемыми являются печёночница благородная и лесная ветреница. А вот хорошо известный всем подснежник — галантус — не краснокнижное, но исчезающее растение.

«Не надо стимулировать спрос, покупая у бабушек цветы. Большинство этих растений — луковичные. Их очень легко уничтожить: достаточно просто выдернуть из земли. Казалось бы, можно пересадить к себе и размножить, но в природе они растут маленькими куртинками, полянами. Лучше их не тревожить. Пусть живут хотя бы год, два, пять, десять лет. Хоть дети, которые только родились, увидят. А то следующее поколение может их уже и не застать», — объясняет специалист.