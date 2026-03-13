По дороге в Калининград «завирусилось» 3 тонны марокканских помидоров

В Калининградскую область завезли 3,4 т помидоров из Марокко, которые оказались заражены опасными вирусами. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре в пятницу, 13 марта.

При исследовании в лаборатории было установлено, что овощи поражены вирусом коричневой морщинистости плодов томата и вирусом мозаики пепино. В целях недопущения распространения карантинных заболеваний ввоз помидоров в калининградскую область запретили. 

В январе в Калининградскую область из Турции и Марокко пытались ввезти 14 тонн помидоров, заражённых опасными вирусами. 

