15:02

В Калининграде заменят крышу на историческом здании областной больницы и перекрасят фасад

  1. Калининград
Автор:

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта главного корпуса областной больницы на Клинической, 74а. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию фасад выкрасят в коричневые, бежевые и тёмно-розовые цвета. Кровлю выполнят из металлочерепицы. Работы должны вестись с учётом того, что объект имеет статус культурного наследия регионального значения. 

Подрядчика определят после 23 марта. Работы необходимо выполнить до конца года.

О том, что здание нуждается в ремонте, заговорили в октябре прошлого года. Необходимые средства заложили в бюджете на 2026-й.

1 336
Конкурсы и закупки