«Мерзкий исход»: эксперт назвал 3 проблемы, к которым приведёт кризис с утилизацией отходов в Калининградской области

Кризис с утилизацией отходов в Калининградской области грозит большими проблемами как предприятиям, так и населению. Об этом заявил президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин. Он прокомментировал информацию об отзыве лицензий у компаний-утилизаторов, которая была озвучена на заседании комитета по экологии и природопользованию.

«Такое по щелчку прекращение приёма каких-либо отходов может привести к трём исходам, — отметил Феликс Лапин. — Первый — это нарушение законодательства и путь во все тяжкие. Есть ещё у нас поля, есть лесополосы, леса, реки и так далее. Это самый мерзкий исход. Второй — это повышение [стоимости] услуги, потому что сокращается рынок и сокращается предложение. Мы помним, до скольки у нас дошла стоимость утилизации жидких отходов, когда полигон (в Барсуковке — ред.) прекратил деятельность. И третий исход — это ещё хуже история: предприятия вынуждены будут закрываться».

Президент КТПП подчеркнул, что в регионе изменилась структура экономики: «Очень много машиностроительных предприятий заменились пищёвкой. Что такое пищевое производство? Это обязательно работа с определёнными жирами, это существующие очистные сооружения, которые не приспособлены или в их производственных процессах нет обезвоживания отходов».

По словам Феликса Лапина, жировые отходы невозможно накапливать, в отличие от других.

«Представьте пищевое предприятие в центре населённого пункта, если оно будет делать поля фильтрации открытым способом для того, чтобы убрать воду из этих отходов. Я думаю, что всё окружение взбунтуется, запахи будут сумасшедшие», — заявил президент Калининградской ТПП.