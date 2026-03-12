Беременных калининградок отправили на оздоровление в Светлогорск

В Калининградской области стартовала оздоровительная программа для беременных: 16 жительниц области с марта проходят оздоровительный курс в Светлогорском социально-оздоровительном центре «Мечта». Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Программа реализуется в регионе восьмой год подряд. В этом году 12-дневный курс смогут пройти не менее 200 беременных женщин. С ними работают гинеколог, психолог, неонатолог и другие специалисты.

В центре организованы лечебно-оздоровительные процедуры, курсы по подготовке к родам, продумано медико-психологическое сопровождение.

Узнать подробности и записаться можно по телефону горячей линии правительства: 8-800-201-39-00, добавочный «3».

Воспользоваться путёвкой могут жительницы региона со сроком беременности от 7 до 34 недель, постоянно проживающие в Калининградской области и состоящие на учёте в государственной медицинской организации. Количество мест ограничено. В бюджете 2026 года на программу предусмотрено более 6,6 млн рублей.