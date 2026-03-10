В калининградском минприроды рассказали о порядке заготовки дров для собственных нужд жителей

В Калининградской области древесина выдаётся жителям за плату, размер которой не менялся с 2008 года. Об этом «Клопс» сообщило региональное минприроды в ответ на официальный запрос во вторник, 10 марта.

С момента одобрения заявки на получение древесины у граждан есть 20 дней, чтобы ознакомиться с проектом договора. «В случае отказа от [его] заключения проект аннулируется в течение 20 дней, — подчеркнули в ведомстве. — Таким образом, повторное право воспользоваться услугой остаётся за гражданином по истечении 20 дней». Если же гражданин не воспользовался услугой в срок действия договора, он вправе вернуть уплаченные деньги.

В ведомстве подчеркнули, что древесину, которую граждане заготовили для собственных нужд, нельзя перепродавать. Запрещены также иные способы отчуждения.

Порядок, при котором жители должны сами срубить дерево и вывезти дрова, установлен действующим законодательством. «В соответствии с законом предусмотрена самозаготовка», — говорится в ответе.