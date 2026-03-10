Шутка затянулась: в Калининграде пожаловались на школу, которую в Google переименовали в честь рэпера из США

В администрацию Калининграда через платформу обратной связи поступила необычная жалоба на название школы №29 в Google. О ситуации власти рассказали в своём телеграм-канале во вторник, 10 марта.

Автор обращения указал, что в поисковике учебное заведение отображается как «Средняя общеобразовательная школа №29 имени Плейбоя Карти», и попросил исправить это. В мэрии предположили, что название изменили дети, которые решили пошутить и переименовали школу в честь американского рэпера.

Как следует из опубликованного ответа комитета по образованию, официальное название учреждения указано в его уставе. Там же напомнили, что администрация школы уже обращалась по этому поводу в Роскомнадзор, однако изменить опубликованную Google информацию на территории РФ, как сказано в ответе, невозможно. Власти пообещали ещё раз написать в надзорное ведомство и посоветовали калининградцам пользоваться отечественными поисковиками.