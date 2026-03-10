В Музее Мирового океана рассказали про морского ежа, строение которого описал великий античный философ (фото, видео)

Морской ёж диадема длинноиглая — обладатель уникального тела, сложнейшего челюстного аппарата и важной экологической миссии. В пресс-службе Музея Мирового океана «Клопс» рассказали про это удивительное животное и объяснили, почему учёные сравнивают его рот с античным фонарём.
Как и у всех иглокожих, тело диадемы заключено в известковый панцирь. Но она не неподвижна. Вся жизнь этого иглокожего связана с работой особой системы в организме — уникальной гидравлической конструкции, свойственной только морским звёздам, ежам и их родственникам.
Через мельчайшие поры в панцире проходят сотни тонких ножек-трубочек. Нагнетая в них воду, ёж может вытягивать эти ножки, чтобы присасываться к камням, передвигаться или захватывать кусочки пищи.
Жевательный аппарат морских ежей называется аристотелев фонарь. Древнегреческий философ Аристотель, описавший его, сравнил конструкцию с пятигранным фонариком из слюды. На самом деле это — сложнейший механизм из множества известковых пластинок и мышц, которые работают как единая система. Пять острых зубов, постоянно растущих и стачивающихся, могут не только соскабливать водоросли с камней, но и перетирать пищу, двигаясь в разных направлениях.
«Диадема — существо с характером и привычками. Эти ежи очень чувствительны к свету. В отличие от многих одиночных ежей, диадемы часто собираются в большие группы, особенно там, где мало хищников. Такие скопления могут насчитывать десятки особей, которые сообща пасутся на рифах», — рассказали в учреждении.
Что касаемо размножения, то тут у необычных морских животных тоже всё не так просто. Диадемы раздельнополы, и отличить самца от самки можно только по цвету половых желез (гонад): у самок они красноватые, а у самцов — желтоватые.
Размножение часто связано с лунным циклом. Из крошечных яиц (диаметром около 84 микрометров) вылупляются личинки — плутеусы, которые около полутора месяцев дрейфуют в планктоне, прежде чем осесть на дно и превратиться в крошечных ежей — их размер всего полмиллиметра.
Ежи обитают в Индо-Тихоокеанской области от Красного моря и восточного побережья Африки до Японии и Австралии. Они живут на глубинах до 70 метров, предпочитая коралловые рифы и скалистые грунты.
«Их экологическая роль огромна. Питаясь водорослями, диадемы регулируют их рост, не давая им захватывать кораллы и помогая поддерживать баланс на рифе», — заключили в музее.
