В Музее Мирового океана рассказали про морского ежа, строение которого описал великий античный философ (фото, видео)

Морской ёж диадема длинноиглая — обладатель уникального тела, сложнейшего челюстного аппарата и важной экологической миссии. В пресс-службе Музея Мирового океана «Клопс» рассказали про это удивительное животное и объяснили, почему учёные сравнивают его рот с античным фонарём.

Как и у всех иглокожих, тело диадемы заключено в известковый панцирь. Но она не неподвижна. Вся жизнь этого иглокожего связана с работой особой системы в организме — уникальной гидравлической конструкции, свойственной только морским звёздам, ежам и их родственникам.

Через мельчайшие поры в панцире проходят сотни тонких ножек-трубочек. Нагнетая в них воду, ёж может вытягивать эти ножки, чтобы присасываться к камням, передвигаться или захватывать кусочки пищи.

Жевательный аппарат морских ежей называется аристотелев фонарь. Древнегреческий философ Аристотель, описавший его, сравнил конструкцию с пятигранным фонариком из слюды. На самом деле это — сложнейший механизм из множества известковых пластинок и мышц, которые работают как единая система. Пять острых зубов, постоянно растущих и стачивающихся, могут не только соскабливать водоросли с камней, но и перетирать пищу, двигаясь в разных направлениях.