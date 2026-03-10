Транспортный инженер выступил против мигающего зелёного на светофорах Калининграда

Транспортный инженер Василий Вишневский предложил отказаться в Калининграде от мигающего зелёного сигнала светофора. Подобная практика лишь повышает аварийность на перекрёстках, рассказал «Клопс» эксперт.

Специалист привёл в пример эксперимент, который проводили в столичном округе Зеленограде осенью 2023 года. Тогда на всех светофорах временно отключили мигающий зелёный сигнал. Количество аварий с пострадавшими сильно сократилось, но водители новшество не оценили. В конце 2023-го ГАИ зафиксировала рост столкновений и решила свернуть лавочку.

«Водители, мол, в стрессе, потому что непривычно, — говорит Вишневский. — О снижении числа пострадавших умалчивалось. Депутаты и префектура потребовали прекратить "светофорное безобразие"».

Но статистика всё же показала, что минимальный уровень аварийности за последние годы пришёлся именно на тот период, когда мигающий зелёный был отключён.

«Классическая дилемма транспортного планирования. Краткосрочный эффект против долгосрочного. Да, первые недели после любого изменения режима — это всегда всплеск эмоций: водители в шоке, они ещё не адаптировались. Но почти сразу негативная статистика пошла вниз. А когда вернули «как было» – снова вверх», — вспоминает специалист.

По данным ГАИ, которые приводит инженер, к февралю 2026 года аварийность в Зеленограде достигла максимума за шесть лет. Эксперт объясняет: мигающий зелёный может провоцировать водителей принимать рискованные решения.

«В сочетании с нештрафуемым порогом +19 км/ч он превращает каждый перекрёсток в лотерею. Водитель видит мигание — и давит в пол, потому что «проскочу». А 80 км/ч вместо 60 на перекрёстке — это уже не ДТП, это приговор», — считает Вишневский.

Специалист добавил, что во многих странах мигающий зелёный сигнал не используется. В частности, такой практики нет в США, Канаде, Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии и ряде других государств.

Исследования показывают, что отсутствие мигающего зелёного и более длительный жёлтый сигнал (около пяти секунд) помогают снизить риск опасных манёвров на перекрёстках.

А что в Калининграде?

В Калининграде все светофоры настроены на систему мигающего зелёного сигнала. По данным экспертов аналитического центра «Мобилитика» ежегодно на перекрёстках происходят примерно по 85 аварий с погибшими или пострадавшими, а число раненых колеблется в районе 90–118 человек в год. После временного снижения в 2021 году показатели снова выросли и закрепились примерно на одном уровне.

Основной тип происшествий — столкновения автомобилей, на них приходится 53,9% всех ДТП. Ещё 32,5% составляют наезды на пешеходов, что делает их второй по распространённости категорией аварий. Таким образом, более 85% всех происшествий на перекрёстках связаны либо с конфликтами между автомобилями, либо с пересечением потоков машин и пешеходов.