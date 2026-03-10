В Балтийске в дом, где месяц не было воды, вернули её после публикации «Клопс»

В Балтийске восстановили водоснабжение в доме, где оно отсутствовало с начала февраля. Это случилось сразу же после публикации «Клопс», сообщили местные жители во вторник, 10 марта.

По их словам, с ними связались представители правоохранительных и надзорных органов. «Позвонили сразу же в день публикации, — рассказала собеседница редакции. — Взяли показания. Спросили, как долго не работает водопровод. Поинтересовались также, сколько раз и кто нам подвозил воду. Спасибо, что «Клопс» помог обратить внимание на нашу проблему!»

Жильцы надеются, что водоснабжение вернулось навсегда, но допускают и другие варианты. «Опасаемся, что после праздников потребление воды вырастет и нам снова её не хватит», — говорит хозяйка одной из квартир.