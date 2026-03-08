На побережье Калининградской области погибает примерно половина детёнышей серого тюленя — учёный

На побережье Калининградской области погибает примерно половина родившихся детёнышей серого тюленя. Об этом рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии планктона Института океанологии РАН Елена Ежова, её цитирует ТАСС.

«Балтийский подвид серого тюленя формировался в условиях большей ледовитости, и он эволюционно «привык» размножаться на льду. А льда в Южной Балтике нет уже много десятилетий. Поэтому охраняемый серый тюлень в Южной Балтике уже более 30 лет не может размножаться в безопасных условиях <...>. Самки здесь, в отличие от северной части акватории, вынуждены рождать детёнышей на берегу, где малыш очень уязвим, а кормящая мама к нему редко приходит из-за фактора беспокойства — пляжи на побережье Южной Балтики людны в любое время года.

Детёныши погибают очень часто, на Калининградском побережье гибнет примерно половина родившихся», — отметила специалист.

Ежова добавила, что угрозу для бельков представляют не только люди, но и крупные птицы, дикие и домашние животные. Несмотря на общий рост популяции, риски во время такого вынужденного размножения остаются очень высокими.

Зимой этого года море замерзало, и это могло повысить выживаемость потомства, однако к моменту размножения серого тюленя лёд уже растаял. Сейчас численность балтийского подвида оценивается примерно в 35–40 тысяч особей.