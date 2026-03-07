От балета до бронежилета: как калининградки служат в ОМОНе (фото)

Ссылка При слове ОМОН большинство представит себе крепкого парня с волевым подбородком. Но калининградка Тоня, как и её боевые подруги, уверена: спецподразделение Росгвардии — не исключительно мужская территория. Там, где не терпят слабости, но умеют ценить баланс, побывали корреспонденты «Клопс». В отряде особого назначения в Калининграде служит сегодня порядка десяти представительниц прекрасного пола. Они носят бронежилеты, сдают нормативы по физподготовке наравне с мужчинами, выходят на задержания. И при этом остаются мамами, дочерьми. Просто «девочками», любящими платья и маникюр. Каждую привела сюда собственная дорога. Но все уверены в одном: прекрасный пол — отнюдь не слабый. Жизнь в полном балансе Антонине 27 лет. В Калининград она переехала из Краснодара ещё школьницей — в 2013 году. У неё лёгкие движения бывшей танцовщицы, ясные голубые глаза, татуировка-рукав на крепком плече. И чёткое ощущение, что всё наконец сложилось как надо. Я мечтала о службе! Вообще всю жизнь была боевая, подраться за углом с мальчишками — пожалуйста! Умоляла маму отдать меня на борьбу», — смеётся девушка, которой к мечте пришлось идти не один год. У мамы были на дочку свои планы: она видела Тонечку... балериной. Но сколько ни занималась девочка искусством, даже после двух лет в хореографическом училище она продолжала грезить совсем не сценой.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«Я бросила балет, — рассказывает Антонина, — вернулась домой. Но понимала, что в спецподразделение так просто девушке не попасть. Думала пойти на ветеринара, потом получила профессию кинолога. Собак я тоже всегда любила». Свою чёрную красавицу Джессику она взяла из приюта. Характер у собаки, за год жизни успевшей хлебнуть немало бед, был непростым, но Тоня не опускала рук. В то время она уже познакомилась с кинологом МЧС, который привёл её в поисково-спасательный отряд «Запад». «Для нас с Джессикой было очень важно спасать людей, — говорит Антонина. — Однажды мы искали дедушку-грибника в Полесском районе. Шли уже часов восемь, всю ночь. Я вижу — собака устала, еле идёт. Уже прикидываю, не пришлось бы её нести до машины... И вдруг она поднимает голову и летит, и начинает лаять! Если бы не она, мы бы наверняка прошли мимо». Работа со спасателями наконец привела её туда, куда Тоня стремилась с детства. Чтобы двигаться дальше, девушка поступила в колледж на специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях». Правда, и тогда параллельно подавала документы на правоохранительную деятельность, но группу не набрали. Она почти не расстроилась — решила, что раз не сложилось с полицией, то МЧС тоже вполне вариант.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Но когда осенью прошлого года Антонина увидела объявление о наборе в Росгвардию, не колебалась ни минуты. И с первой минуты поняла, что попала в обойму. Пусть в своей роте она — единственная девушка. Чувствовать себя белой вороной или, напротив, рассчитывать на особое отношение ей не приходится. Первое время бывало очень сильно страшно, — признаётся Тоня. Потому что всё-таки оружие боевое, борьба, боевые искусства. Но сейчас уже никакого страха нет. Мне это всё нравится! Самым сложным, наверное, было влиться в мужской коллектив. Но когда они понимают, что я с ними наравне, они рады. И по сей день мужчины в моей роте помогают мне, подсказывают в плане тренировок, в плане стрельбы. Очень хорошая поддержка».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Ночью поиски, днём работа. Бывает, что и по двое суток приходится обходиться без сна. «В шесть утра возвращаешься, у тебя есть пара часов переодеться, помыть собаку, — перечисляет Тоня, — и на службу». Жить в таком ритме достаточно сложно. Но над вопросом, где она берёт силы и ресурс, девушка даже не задумывается. «Когда занимаешься любимым делом, ты в принципе не устаёшь, — говорит она. — Можно поспать два-три часа, мне этого хватает. Работу свою я безумно сильно люблю, так же, как и волонтёрство, поэтому меня не утомляет это. Наоборот, придаёт сил. Я нахожусь в своём мире, где ловлю баланс между службой — там нужно мужское «Я» показывать — и волонтёрством. Это про доброту, про совесть... Там «Я» женское, могу поплакать даже. Так что у меня жизнь в балансе. В полном». И даже если в этом балансе нет места лавандовому рафу и «ноготочкам», в нём есть то, что придаёт жизни вкус и цвет, есть адреналин и чувство своей нужности людям. Дисциплина, спорт, оружие 31-летняя Виктория — боец ОМОН совсем недавно, несколько месяцев. Но именно здесь она после долгих лет поисков наконец обрела себя. «Да я просто всегда хотела мужа военного, — шутит девушка. — Не сложилось. Я и решила добиться, чтобы форма дома всё-таки была. Пусть будет моя!» В реальности за последнее десятилетие Вика успела поработать и официантом, и администратором, и даже сотрудником войсковой части. Кем только не была! И каждый раз понимала: не то.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«А здесь я каждый божий день счастлива, — говорит Виктория, перед спаррингом легонько постукивая боксёрскими перчатками одна о другую. Мне нравится быть патриотом. Чувствовать, что ты делаешь что-то нужное своей стране». А кто-то приходит сюда целенаправленно, с детства не представляя другой судьбы. Сослуживицы Антонины и Вики, Яна и Анастасия, обе выросли в семьях военных. Обе всегда знали, что пойдут по стопам прадеда, деда, отца, брата... И даже мамы. ОМОН стал логичным продолжением того, что пришло само.

«Развиваешь в себе дисциплину, уравновешенность. Умение принимать решения в кратчайшие сроки и ответственность, — говорит Яна. — Ведь мы отвечаем не только за себя, но и за безопасность людей». Анастасия добавляет, что и её ожидания от службы полностью оправдались: «дисциплина, спорт, оружие». Строгий распорядок, которому подчинена жизнь. Всё именно так, как она себе представляла. И именно так, как ей того хочется. «Многие удивляются, как девушки приходят в структуры, — замечает Яна, — как можно совмещать женственность и внутреннее мужество. Но я считаю, мне сохранять женскую энергию и при этом находить гармонию с сильной стороной как раз помогает служба! Я становлюсь более эмпатичной, учусь ладить с разными людьми...»

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«Мы хотим быть полезны своей стране, своим гражданам, людям вокруг нас, — подхватывает Настя. — От этого и берём ресурс». Слабые здесь не задерживаются В отличие от своих более юных подруг, Анна служит в ОМОНе уже восемь лет. По образованию она медицинский психолог. В отряде отвечает за то, чтобы оружие не оказалось в руках у человека, который сейчас сам нуждается в помощи. Коллеги говорят, Анна по одному взгляду способна понять, готов ли сотрудник сегодня выйти на задачу. Но в Росгвардии и психолог не отсиживается в уютном кабинете: Анна так же тренируется и сдаёт нормативы, как бойцы-парни, и, кстати, отлично стреляет: чемпион Росгвардии по СЗФО по пулевой стрельбе. А ещё она мама двух маленьких дочерей. Так что за годы уже научилась умещать в 24 часа и работу, и семью, и спорт, и маленькие женские радости. «Иногда бывает сложно, — говорит Анна. — Здесь нужно уметь быть жёсткой, дома — мягкой. Но пока получается».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Когда бойцы, надев бронежилеты и шлемы, выстраиваются в спортзале для тренировки действий при массовых беспорядках, за щитами уже не понять: где парень, где девушка. Разве что трогательные берцы 37 размера могут выдать свою хозяйку. Но движения всего отряда слаженные и чёткие, каждый знает свою задачу и не ждёт поблажек. Та, кто встала в строй рядом с мужчинами, в этот момент не принцесса, а боевая единица, даже если из-под забрала видны длинные ресницы. Она — часть братства, которое сильно ощущением своего абсолютного единства и доверия. Она — боец и обязана справляться. Потому что слабые тут просто не задерживаются.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В строю «Град» Стихотоворение Яны, бойца ОМОН В строю плечом к плечу с парнями,

Где сталь крепка и дух един.

Мы дышим вольными ветрами

Среди тревог и злых годин.

Мой шлем тяжёл, броня прижата,

Но сердце бьётся в унисон.

Я здесь — боец, я часть отряда,

Где каждый в дело погружён. ОМОН мой «Град» — стихия силы,

Работа — лезвие ножа.

Судьба нас в бури заносила,

Где на пределе спит душа.

Пусть я одна в мужском союзе,

Но нет надёжнее плеча.

В железных узах, в тесном грузе

Моя звезда горит всегда. Здесь нет прикрас и слов излишних,

Лишь чёткий выверенный шаг.

Мы слышим шёпот стен затихших,

Когда в тени таится враг.

Мне эта жизнь всего дороже,

Хоть риск идёт за мною вслед.

Мороз бежит по бледной коже,

Но страха в сердце больше нет. Мы «Град», мы щит, мы пламя боя,

В мужском кругу я свой игрок.

Иду дорогою героя,

Храня присягу и зарок.