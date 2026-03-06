В Калининграде стали чаще покупать квартиры за наличные — Сбер раскрыл статистику за год

Аналитики банка заметили, что каждый третий калининградец покупает жильё без ипотеки.

Калининградская область вошла в число регионов России с наиболее заметной долей сделок на рынке недвижимости, совершённых без использования заёмных средств. Согласно данным аналитического центра «Домклик», по итогам 2025 года 38,7% сделок в регионе калининградцы провели полностью за собственные средства.

Позиция Калининграда в общероссийском рейтинге

Регион занял одну из ведущих позиций в Северо-Западном федеральном округе. Наряду с Санкт-Петербургом (58%) и Псковской областью (42,5%), Калининград демонстрирует устойчивый тренд на снижение зависимости покупателей от ипотечных кредитов.

Почему калининградцы выбирают оплату наличными?

Эксперты связывают такую динамику с несколькими факторами. Во-первых, инвестиционная привлекательность региона остаётся высокой, что привлекает покупателей с готовым капиталом из других частей страны. Во-вторых, сравнительно высокие рыночные ставки по ипотечным программам в 2025 году заставили многих калининградцев отказаться от кредитов в пользу накоплений или обмена имеющегося жилья.

Рейтинг в России

В целом по стране количество неипотечных сделок через сервисы Сбера за прошлый год выросло на 12,4%, составив почти 400 тысяч операций. Наибольший интерес к покупке жилья за свои деньги зафиксирован в мегаполисах:

Москва — 58,8% сделок; Санкт-Петербург — 58%; Республика Крым — 50%.

Также высокая доля сделок за наличные наблюдается в Московской (49,4%), Костромской (49%) и Саратовской (45,3%) областях.

«Вторичка» в приоритете и динамика года

Абсолютным лидером в сегменте сделок «за свои» стала вторичная недвижимость — на неё пришлось более 60% всех неипотечных покупок. Это объясняется тем, что на вторичном рынке сложнее получить льготные программы кредитования, а рыночные ставки в 2025 году оставались высокими.

Динамика спроса в течение года была неравномерной. После активности в начале весны интерес временно снизился летом, когда часть покупателей решила воспользоваться ипотекой после корректировки ключевой ставки. Однако уже к осени тренд на покупку за собственные средства вернулся к росту, достигнув пика в декабре — за последний месяц года россияне провели рекордные 52,7 тысячи таких сделок.