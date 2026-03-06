Новые ограничения коснутся не самокатов, а курьеров на электровелосипедах — эксперт

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Возможный запрет движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам коснётся курьеров на электровелосипедах, а не самокатов, которыми пользуются обычные горожане. Такую точку зрения высказал «Клопс» председатель общероссийского объединения защиты прав пассажиров, член комиссии Госсовета РФ Илья Зотов, комментируя поручение президента.

По словам эксперта, проблема с безопасностью пешеходов связана прежде всего с транспортными средствами, которые отличаются большей массой и скоростью. На такие СИМ зачастую не распространяются ограничения скорости, для них нет закрытых зон, как для кикшеринга.

«Доставка на электровелосипедах — прочь с тротуаров. Именно так. Самокаты, используемые жителями городов, это не затронет», — уверен Зотов.

Специалист считает поручение президента своевременным. В разных регионах неоднократно поднимали этот вопрос. Что касается обычных электросамокатов, то подобные ограничения не решат проблему и лишь ограничат мобильность горожан.

«Самокаты решают проблему дефицита общественного транспорта, снижают нагрузку на дороги и обеспечивают мобильность», — объяснил Зотов.

Эксперт уверен, что нужно развивать инфраструктуру для микромобильности — в первую очередь велодорожки. Зотов уверен — именно неразделённые потоки создают конфликт между пешеходами и пользователями СИМ.

По словам Зотова, необходимо принять федеральные меры регулирования. Среди них — обязательная регистрация самокатов, авторизация пользователей через портал «Госуслуги» и серьёзные штрафы за нарушение правил, в том числе за передачу самокатов детям.

«Город — это пересечение интересов большого количества людей, где важно поддерживать баланс и комфорт. Желательно, чтобы все виды транспорта и мобильности дополняли друг друга», — прокомментировал собеседник «Клопс».