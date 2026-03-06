Энергетики пресекли бездоговорное потребление электричества бывшим владельцем трансформаторной подстанции

Владелец подстанции и его родственница не смогли подтвердить законность подключения своих особняков. В документах о техприсоединении схема одного из домов не соответствовала фактической. Второй вообще не значился в реестре легальных потребителей. В ходе рейда нарушители не допустили контролёров к счётчику для снятия показаний и предоставить документы о расчётах за электричество не смогли.

Энергетики установили, что потребление электричества всего сетевого участка значительно превышало расход головного прибора учёта. Владелец подстанции продавал энергоресурс жителям посёлка, при этом не брал в расчёт объём потребления своими домовладениями. Понимая, что бесконтрольный расход электричества может вскрыться, владелец подстанции в прошлом году продал её другой частной компании. Однако вскоре её руководство привлекли к уголовной ответственности, а клиенты начали массово переходить на обслуживание к гарантирующему поставщику.

Бесплатно жечь электричество больше не выйдет. Энергетики составили акты о бездоговорном потреблении. Каждому из двух собственников домов, расход электричества которых долгое время находился в зоне «нулевого» учёта, теперь придётся заплатить за использованный энергоресурс. В противном случае взыскивать ущерб будут в судебном порядке.

Кроме того, чтобы использовать электричество законно, потребителям необходимо оформить технологическое присоединение и заключить договор энергоснабжения с «Россети Янтарь Энергосбыт».