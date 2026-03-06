Проект из Калининграда признан экспертами лучшим жилым комплексом в России

«Топ ЖК» — крупнейший в России конкурс жилых комплексов-новостроек, который ежегодно проводит Единый ресурс застройщиков при поддержке профильных министерств и профессиональных объединений. В 2026 году на соискание премии было заявлено 1556 проектов от 700 застройщиков со всей страны. Оценка номинантов проводится по множеству параметров: от архитектурных решений и технических характеристик зданий до качества благоустройства, наличия социальной и коммерческой инфраструктуры, экологичности и доступности среды. Победителя определяет большое жюри, в состав которого входят более 250 экспертов — ведущие архитекторы, градостроители, риелторы и представители профессионального сообщества.

Напомним, для того чтобы попасть в финал федерального конкурса, проект должен был победить в региональных этапах. Так, в 2025 году, проект от «Русской Европы» одержал убедительную победу в региональном этапе конкурса «Топ ЖК» в номинации «Лучший жилой комплекс — новостройка Калининградской области», а уже 3 февраля этого года ЖК от «Русской Европы» сначала вошёл в топ-10 финалистов федеральной премии, а затем победил.

ЭКОквартал «Русская Европа» — это не просто дома, а новая философия жизни в комфорте и гармонии с природой. Проект предлагает принципиально другой подход к проектированию общественных и жилых пространств: закрытые «зелёные» дворы без машин, энергоэффективные технологии, современные экологичные материалы и развитая инфраструктура. Именно за это жилой комплекс в Калининграде получил звание лучшего в стране.