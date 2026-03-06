«У них каждый день — подарок. Потому что завтра может не быть»: как в Калининграде помогают неизлечимо больным детям (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка 28-летняя Анастасия Арзютова — врач выездной службы хосписа «Дом Фрупполо». Такие герои не носят плащей, зато с гордостью надевают футболки с рисунками маленьких пациентов. «Клопс» провёл день с Анастасией, чтобы узнать, как устроена работа паллиативной команды .

«Каждая его улыбка — это победа» Годовалого Давида Воробьёва недавно выписали из реанимации домой. Это стало возможным благодаря помощи центра, который купил аппарат ИВЛ. На этот раз мы ехали тоже не с пустыми руками: на собранные пожертвования удалось приобрести аппарат, который измеряет пульс, давление, концентрацию кислорода в лёгких и прочие важные показатели. Такое устройство помогает врачам удалённо видеть состояние маленького пациента. У Давида целый список диагнозов. Главный — дисплазия лёгких: самостоятельно дышать он не может, поэтому круглосуточно нуждается в респираторной поддержке. У малыша стоит трахеостома и гастростома — через первую трубочку он дышит с помощью аппарата, через вторую получает питание. У Давида недоразвитие челюсти. Малыш слеп и глух от рождения, есть проблемы с ростом трубчатых костей и другие тяжёлые заболевания. Маме Давида Анне 39 лет. Раньше она занималась шугарингом, а сейчас, когда муж Константин может посидеть с детьми, женщина работает в квартирном клининге. Появление четвёртого ребёнка с тяжёлыми патологиями стало для семьи полной неожиданностью.

Фото: Диана Никоненко

Анастасия курирует Давида как врач-реаниматолог. Она регулярно проверяет настройки аппарата ИВЛ, следит за состоянием трахеостомы и гастростомы, объясняет маме, на какие параметры стоит обращать особое внимание. Анна всегда внимательно слушает молодого врача и говорит, что без её поддержки всё было бы намного сложнее. Анастасия умело подключает новый аппарат, ставит его у кроватки малыша. Гладит и успокаивает Давида, пока надевает ему на ручку манжету, измеряющую пульс. Всё это время рядом стоит мама: ей спокойно, потому что с ребёнком работает настоящий чуткий специалист. Сложностей у Воробьёвых хватает. Давид требует круглосуточного ухода. Сейчас они ищут няню, чтобы хоть немного разгрузить себя. По словам Анны, в роддоме врачи говорили: «Готовьтесь, он не проживёт и месяца». А мальчику уже год. Каждая его улыбка — это уже радость и победа. Сейчас он начал подниматься, и я уже представляю, как мы поедем с Давидом гулять. Я сейчас стала копить деньги на поездку с ним. Мне муж говорит: «Вы куда собрались?» Я говорю — в Турцию отдыхать. А он: «Вам же нельзя». Отстань, мы будем собирать!» — смеётся калининградка. Для Анны важно, что в центре «Верю в чудо» помогают не только тяжелобольному ребёнку, но и всей семье. В родительский клуб можно прийти с детьми. Есть психологи. Если нет своей машины — помогут оплатить такси.

Фото: Диана Никоненко

Всё началось с волонтёрства Уже пять лет жизнь Анастасии неразрывно связана с выездной службой хосписа «Дом Фрупполо». Путь в медицину не был прямым. Будучи девятиклассницей, она всерьёз увлекалась океанологией, занимала призовые места на олимпиадах. Университет готов был принять её без экзаменов. Однажды Анастасия поняла: она хочет получить такую профессию, чтобы с максимальной пользой помогать людям. Настя пошла учиться на врача. На третьем курсе, получив сертификат, дающий право на сестринскую деятельность, Анастасия начала работать. Сначала в приёмном покое больницы скорой помощи, а затем и на выездах. Ещё раньше она стала волонтёром в детском онкогематологическом отделении: играла с малышами, делала уроки со школьниками. На пятом курсе ей предложили работу сиделки: нужно было ухаживать за тяжёлым ребёнком со стомами. Анастасия согласилась, совмещая это с учёбой и работой на скорой. А потом случилась пандемия. Анастасия работала в «красной зоне», видела, как система даёт сбои, как люди страдают не только от болезни, но и от нехватки оборудования и персонала. Я работала полгода в реанимации и после этого была готова вообще уйти из профессии. Работала с психологом долгое время», — делится собеседница «Клопс». Когда Анастасия устроилась в выездную службу хосписа «Дом Фрупполо», её жизнь и отношение к профессии кардинально изменились. Начав работу медсестрой, Настя получила целевое образование по специальности «Анестезиология и реаниматология». Теперь на попечении молодого врача 38 детей, их число постоянно растёт. Пять дней в неделю Анастасия ездит по области: у неё есть пациенты и в Краснознаменске. Врач наблюдает детей с нервно-мышечными заболеваниями, с трахеостомами и гастростомами, дышащих с помощью аппарата ИВЛ и неинвазивной вентиляции лёгких. Анастасия настраивает оборудование, подбирает режимы дыхания, проводит диагностику. В её арсенале — портативный прибор для спирометрии (оценки функции лёгких), аппараты для суточного мониторинга сатурации и уникальный анализатор, который позволяет за 40 секунд у постели ребёнка измерить уровень кислорода, углекислого газа и другие жизненно важные показатели крови. Это позволяет предупреждать осложнения и оперативно корректировать лечение, не дожидаясь очереди в поликлинике и не госпитализируя ребёнка лишний раз. По статистике хосписа, число таких пациентов в регионе выросло в 5 раз за последние 5 лет. «Жить в моменте» Как говорит Анастасия, нынешняя работа наполняет её теплом. Врач объясняет это особой философией паллиативной помощи и отношением семей, которые сталкиваются с тяжёлым диагнозом. «Наши дети — это не только наши дети, это вообще всех дети. И они учат нас жить сейчас. Жить в моменте, — делится девушка. Потому что у них каждый день — это подарок. А завтра может и не быть». Самое тяжёлое для Анастасии — это смерть маленьких пациентов. Но, по её словам, когда это происходит дома и ребёнок уходит окружённый любовью, становится возможным пережить этот момент легче. В холодных стенах больницы иногда даже нельзя взять за руку или обнять. В команде хосписа есть психологи, которые помогают сотрудникам справиться с горем. Каждый год проходит День памяти для семей, волонтёров и врачей. Люди помогают друг другу пережить утрату и идти дальше. Сейчас Анастасия учится в аспирантуре и пишет диссертацию на тему респираторной поддержки в домашних условиях. Её цель — не просто реализовать научные амбиции, а рассказать врачебному сообществу о таких детях и о том, как им можно помочь.