Главное — не попасть куда не надо: на открытом фестивале в Калининграде собрались те, кто не умеет стрелять (фото)

В открытом фестивале стрелковых видов спорта в Калининграде соревнуются в умении попадать в цель 174 человека. Особый накал борьбе придаёт то, что никто из участников ни луком, ни винтовкой толком не владеет, а некоторые — вообще взяли оружие в руки первый раз в жизни. На стадионе «Ростех Арена» побывал «Клопс». Фестиваль, который состоялся в четверг, 5 марта, уже второй раз организует калининградская областная комплексная спортшкола олимпийского резерва. Как рассказала «Клопс» директор школы Ирина Калинина, участие в нём заведомо принимают только новички. Это сборные физкультурных организаций области — самой «Ростех Арены», дирекции спортивных сооружений, спортшколы по силовым, по водным, по игровым видам спорта. Конечно же, присоединились родители учеников. Выставило свою команду и региональное минспорта, её возглавляет замминистра Евгений Скачков. Те профессиональные спортсмены, которые собрались в этот день в тире «Ростех Арены», мастера в чём-то очень далёком от оружия. Но всё же в личном зачёте по пулевой стрельбе через два часа после начала лидирует директор училища Олимпийского резерва Наталья Киреева. А в стрельбе из лука вырывается вперёд тренер по акробатике Александра Тимофеева. Жёлтый центр её мишени топорщится компактным пучком стрел.

«Второй, второй опыт у меня, — весело рассказывает Александра. — В прошлом году тоже участвовали в этом фестивале, даже заняли третье место. А до того с коллективом у нас был как-то тимбилдинг в спортклубе, тогда первый раз и попробовала... Сейчас, конечно, нацелены только на победу! Классное мероприятие!» В зале тира вообще царит атмосфера азарта и оживления. Недаром в этом году оба вида оружия объединили, члены каждой команды сначала пробуют себя с винтовкой, потом переходят к луку. «Мы специально это сделали, — объясняет Ирина Николаевна. — Тут же все как дети! Увлекаются! Своё отстреляли и спрашивают: а почему так быстро? А можно ещё? Мы хотим ещё!.. Вот мы и решили дать такую возможность, попробовать всё сразу». Больше всего в тире родителей. Тренеры и ребята, ученики КСШОР, деловито помогают неопытным взрослым надеть защиту, объясняют, куда смотреть, как заряжать. Получается не у всех и не сразу. Стволы трясутся, пули убегают из пальцев, тетива соскальзывает.

«Погодите, вы чем целитесь?» — подходит к женщине в синей водолазке одна из судей. «Как чем? — отвечает та. — Стрелой!» «А надо — прицелом!» Но первые неудачи никого не обескураживают, всё смеются и делятся впечатлениями. Ихтиолог Наталья пришла поддержать сына — он у неё занимается пулевой стрельбой уже 12 лет, дважды становился чемпионом области. Сама она в этот раз оказалась на его месте впервые, немного волновалась — но отстрелялась в итоге вполне достойно.

«Главное, попасть сейчас куда надо», — успокаивает себя одна из участниц, заряжая винтовку. «Нет, главное, — подхватывает другая, — не попасть куда не надо!» Некоторые не только пришли на фестиваль сами, но и привели знакомых, как Екатерина, сотрудница МТУ Ространснадзора по СЗФО: присоединиться к команде она уговорила ещё троих коллег. У девушки тоже занимается стрельбой сын. «Мы раньше ходили на рукопашку, — рассказывает Екатерина, — но Дима бросил, не было желания... Пришли сюда — и он сразу втянулся, тренер Владимир Викторович Рыбанин — золото! Сын прямо бежит на стрельбу. Как можно было не поддержать?»

Владимир Рыбанин и его коллеги и воспитанники весь день помогали спортсменам. Фото: «Клопс»

К задаче отнеслись серьёзно: даже сами взяли в тире пару тренировок, так что в итоге команда «Пуля» чувствовала себя с винтовкой даже уверенно, хоть лук им и пришлось осваивать на ходу. Сама суть нашего фестиваля в том, — говорит Ирина Калинина, — что соревнуются люди, которые не умеют стрелять. Это нужно для сплочения коллективов, для сплочения родителей и тренеров. Это тоже важная работа нашей спортивной школы, потому что, как правило, опыт показывает, что такого общения не хватает». Сама Ирина Николаевна тоже не чужда этого опыта: с утра уже успела отстреляться и из лука, и из винтовки. В прошлом году, на этом же фестивале, попробовала впервые — и теперь со смехом вспоминает, как боялась звука выстрелов. Заняла четвёртое место! Обновлено 6.03.2026 Фестиваль продолжался до конца дня. В командном зачёте победили спортсмены стадиона «Калининград» (команда «Белкин глаз»), на втором месте — «Балтийская стрела» из КСШОР, на третьем — Центр спортивной подготовки сборных команд.