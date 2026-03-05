Калининградская область снова вошла в число регионов с самым высоким уровнем ожирения

Калининградская область оказалась среди регионов, где у взрослых чаще всего фиксируют лишний вес и ожирение. Об этом, ссылаясь на директора государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России, академика РАН Наталью Мокрышеву, пишет ТАСС.

«В Мурманской области порядка 74% взрослого населения сталкиваются с проблемой лишнего веса, в Калининградской этот показатель превышает 70%. Что касается детского ожирения, здесь мы оперируем скорректированными данными за 2023-2024 годы. Лидерами по этому показателю стали Пензенская область (20,5% детей), Смоленская (19,5%) и Курганская (18,6%). Высокие цифры также фиксируются в Псковской, Тверской областях, Якутии и Липецкой области», — отметила эксперт.

При этом регионы Северного Кавказа, по словам Мокрышевой, по-прежнему демонстрируют минимальные показатели по ожирению. Она связала это с традиционным укладом жизни, особенностями питания и более высокой физической активностью жителей.