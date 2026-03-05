Калининградка рассказала, как бросила наркотики и алкоголь после 10 лет хождения по адскому замкнутому кругу

Ссылка Калининградка Анна к своим 28 годам пережила столько, что хватило бы на две жизни. Девушка не сыскала поддержки у окружающих и лишь случай помог ей подняться с самого дна. О том, как побороть наркотическую зависимость и вернуться к себе, Анна рассказала «Клопс». Анна родилась в Калининграде. Позже мать, спасаясь от агрессора-мужа, переехала в небольшой посёлок в центральном регионе России. В семье было пятеро детей.



Новый отчим, который, по словам Анны, имел определённые психологические травмы, был ничем не лучше предыдущего. Он устраивал настоящий террор и даже бегал за детьми с ножом. Полиция забирала его, но вернувшись назад, отчим свирепел ещё больше и продолжал отыгрываться на семье. «Мы прятались в кустах и даже не знали, пойдём в школу или нет. Жестокость сменялась спокойствием. Мы сидели, пили чай как ни в чём не бывало», — делится собеседница «Клопс». Особое место в сердце Ани занимало чтение. Часто девочка уходила в поле, ложилась на сено под деревьями, слушала пение птиц и наблюдала за природой. Она ощущала гармонию с собой и с миром.

Ссылка Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

«Я надеялась, что не выживу» В посёлке, где жила Анна, выбор досуга был невелик. Один Дом культуры на большой район и дискотеки по выходным. После школы, по словам девушки, молодёжь собиралась на автобусной остановке. Пили и курили. Уже тогда было много одиннадцатилетних детей, которые употребляли вещества. Анна держалась от этого в стороне. Тогда же она столкнулась с буллингом в классе. «Старшие девочки запирали меня в уличном туалете с мальчиком и заставляли нас раздеваться и ложиться друг на друга, — говорит девушка. — Одноклассники могли устроить бойкот, пинать, волосы выдёргивать из-за того, что они написали контрольную на двойку или тройку, а я на четвёрку или пятёрку». В 13 лет Анна испытала сексуальное насилие. У меня было желание поскорее закончить школу, уехать, сбежать. Появлялась огромная неуверенность. Дом и общество не давали мне возможности чувствовать себя в безопасности». Анна постепенно проваливалась всё дальше в темноту. Будучи от природы открытой миру и доброй девочкой, она получала в ответ лишь жестокость и непонимание. Девушка пробовала глушить душевную боль алкоголем, но от него становилось очень плохо. В 17 лет Анна употребила наркотик и тоже с трудом перенесла это. Потом она научилась рассчитывать минимальную дозировку. «Я надеялась, что есть какой-то наркотик, который сможет мне на какое-то время помочь чувствовать себя лучше, сбежать от трудностей, от непонимания своих чувств. Я не могла с ними справиться, — вздыхает собеседница «Клопс». — Я до сих пор вспоминаю тот день с содроганием. Я осознанно шла в это и надеялась, что мне будет настолько плохо, что я не выживу».

Анна сошлась с мужчиной, который и подсадил её на вещества. Ей хотелось поскорее войти во взрослую жизнь, чтобы покинуть родной дом. «Мне все говорили: «Анечка, он же пьёт, ты что, не видишь? Зачем тебе такой? Ты себе сломаешь жизнь», — вспоминает девушка. — А я, видимо, настолько не хотела возвращаться домой». Вскоре Анна узнала, что ждёт ребёнка. Во время беременности и кормления девушка надолго забросила наркотики.

«Я уже не могу остановиться» Она вернулась в Калининград десять лет назад и уже здесь отметила второй день рождения дочки. Отношения с отцом ребёнка не заладились. Девушка рассчитывала только на себя и буквально через пару дней после переезда устроилась по профессии на кондитерскую фабрику. Она училась на различных курсах, завела своё дело: деньги давали ей ощущение безопасности. Вместе с новым окружением в её жизнь постепенно вернулся алкоголь, а потом и вещества. Девушка употребляла наркотики, чтобы не спать и больше работать, а спиртное — чтобы уснуть после длительных марафонов употребления. Тогда ей казалось, что она ещё способна контролировать этот процесс. «Я говорила себе: сейчас вот эти два проекта подобью и остановлюсь, — делится собеседница «Клопс». — Я употребляла каждый день по чуть-чуть. И через три-четыре месяца столкнулась с тем, что проект закончен, есть время отдохнуть, но я уже не могу остановиться».

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Спусковым крючком к осмыслению стала одна неприятная ситуация, которая произошла у них с мужем: «Я была опустошена. Просто сидела на следующий день в ванной с чаем, у стеночки. У меня не было ни слёз, ни каких-то плохих мыслей».

К этому моменту Анна перепробовала все способы борьбы с зависимостью, длительно ходила на психотерапию — всё безрезультатно. И тут ей в голову, словно неожиданное наваждение, пришла словосочетание «Анонимные Наркоманы». «Я такая: что? Какие Анонимные Наркоманы? — смеётся она сейчас. — Я никогда не слышала ничего об этом. Поднялась, пошла, загуглила. И да, оказалось, что есть такое сообщество». Девушка решила, что пойдёт туда.

«Нашла свою стаю людей» С момента первого собрания вот уже полтора года Анна не употребляет ни наркотики, ни алкоголь. «Здесь классное окружение, где меня не осудят, где, зная мои секреты и более подробную историю жизни, мне не скажут и даже не покажут презрения. Плюс меня всегда поддержат. Как я часто говорю — нашла свою стаю людей», — с улыбкой делится собеседница «Клопс». В сообществе Анна научилась главному: жить сегодняшним днём и не пытаться контролировать то, что тебе не подвластно.

Анна занимается творчеством: рисует, поёт рок и выступает на сцене. Вместе с друзьями разрабатывает новый проект помощи для женщин. «Я не ведусь на манипуляции. Я не чувствую тотальной вины, потому что когда-то давно меня научили, что я за всё виновата, даже за то, что существую». Нормализовался сон. Девушка перестала заедать стресс сладким и искать спасение в работе до изнеможения. «Я мечтала однажды стать, как люди, с которых я брала пример: таким спокойным, умиротворённым человеком, не реагирующим на колкости. И тут раз — я анализирую и вижу себя в таком состоянии, — удивляется Анна. — Для меня это было недостижимым идеалом. А теперь это моя новая жизнь, моя новая реальность». Лозунг «Анонимных Наркоманов» звучит так: «Наш опыт доказывает, что жизнь без наркотиков возможна». И это удалось познать Анне.

У сообщества «Анонимные Наркоманы» всего одна цель — предоставить информацию о возможности выздоровления тем, кто употребляет наркотики и страдает от зависимости. Единственным условием вступления в него является желание прекратить употребление запрещённых веществ. Получить подробную информацию о калининградских АН можно по телефонам 8 (4012) 52-39-38, +7 (921) 710-39-38 либо на официальном сайте сообщества.