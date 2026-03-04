Калининградцам предложили решить, какую территорию власти должны благоустроить в приоритетном порядке

В Калининграде начали собирать предложения, какие общественные пространства стоит привести в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом в своём телеграм-канале написала сити-менеджер Елена Дятлова.
Идеи до 26 марта принимают через платформу обратной связи на портале «Госуслуги». После из предложений составят список территорий для голосования, а площадку, которую поддержит большинство участников, благоустроят в первую очередь.
В этом году по программе планируют обновить территорию у Зимнего озера, а также скверы на улицах Фрунзе и Флотской. По этому же проекту уже приводили в порядок пространства на Соммера и Рокоссовского, сквер на Алданской, первую очередь Каштанового парка, ставили детскую площадку в парке Юрия Гагарина и работали на других локациях.