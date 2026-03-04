Сенсация в «Янтарном»: волейболистки калининградского «Локомотива» уступили аутсайдеру Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили краснодарскому «Динамо» в заключительном матче предварительного раунда Суперлиги. Встреча во дворце спорта «Янтарный» завершилась со счётом 0:3, передаёт корреспондент «Клопс» в среду, 4 марта.

Начало матча осталось за нашими девушками. Поединок стартовал с эйса в исполнении Марины Аслямовой, которая уверенно закрепилась в основе. Калининградки лидировали до середины партии, но гости постепенно набирали очки и смогли к концу уйти в отрыв на +5. Железнодорожницы бросились отыгрываться, но было уже поздно — 21:25.

Второй сет проходил более нервозно. Наши отпустили соперниц вперёд — 1:7, в какой-то момент отрыв доходил до семи очков. «Локомотив» совершил рывок и нагнал соперниц, но партия снова ушла гостям — 23:25.

В третьем сете уже хозяйки действовали агрессивно и смогли убежать вперёд — 7:2. Однако к середине партии счёт выровнялся, а в концовке удачливее оказались девушки из Краснодара — 23:25. Примечательно, что за «Динамо» выступает целый десант бывших железнодорожниц. Почти все они блистали, как когда-то в «Янтарном», однако теперь их результативные действия не порадовали калининградских болельщиков.

По итогам предварительного раунда «Локомотив» занял 6 место в таблице. В серии плей-офф (четвертьфинал) наши девушки сыграют с «Заречьем-Одинцово», которое разместилось на третьей позиции. Преимущество своего поля получили соперницы, так как оказались выше в турнирной таблице. Для краснодарского «Динамо» сезон закончился: клуб с юга России занял лишь 11 место.