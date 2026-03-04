Прокуратура заинтересовалась, почему в Балтийске не ввели в эксплуатацию обещанные газовые котельные

В Балтийске затянулось строительство трёх газовых котельных, которые планировали ввести в эксплуатацию в 2025 году. Из-за задержки прокуратура начала проверку, сообщили в телеграм-канале ведомства в среду, 4 марта.

Объекты до сих пор не готовы, поэтому их ввод в эксплуатацию перенесли на 1 сентября 2026 года. Указывается, что завершить строительство вовремя не удалось, поскольку в отопительный сезон такие работы проводить нельзя.

Руководителю подрядной компании ООО «Профи» объявили предостережение о недопустимости нарушений закона. Представление направили и главе Балтийского городского округа. Проверка продолжается.