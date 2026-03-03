Фотоловушки на поросят: в Калининградской области планируют отслеживать незаконный вывоз мусора в леса

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Чтобы пресечь незаконный вывоз мусора в лес, в Калининградской области рядом с самыми большими несанкционированными свалками хотят установить фотоловушки. Такую идею обсудили городские экоактивисты с региональным минприроды, рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» во вторник, 3 марта.

В этом году грибники решили не ограничиваться одним традиционным апрельским субботником, а объединились с областными властями и организовали целый месячник чистоты. Собрав мнения в интернете, выбрали пять самых замусоренных лесов области, где и постараются навести порядок.

«В минприроды мы нашли всестороннюю поддержку, — рассказал Николай, — нам обещают помочь с транспортом, организовать автобусы, привлечь дополнительно волонтёров».

У калининградских грибников, которые координируют всю акцию, большой опыт уничтожения хлама в лесу. На протяжении уже нескольких лет они не только набивают мусором десятки мешков, но и собирают и сдают на утилизацию старые автопокрышки. Их, по наблюдениям Николая, в лес порой вывозят машинами. В местах, где сваливают шины, и хотят установить фотоловушки, которые помогут установить нарушителей.

Первый выезд состоится 14 марта, убирать будут Верхненеманский лес в Краснознаменском районе. «Это очень большой зелёный массив, — говорит Николай. — 285 квадратных километров!» Там планируют установить три контейнера.

Кроме того, в списке Песчаный лес рядом с Гвардейском и Знаменском (21.03.2026), Первомайский лес возле посёлков Осиновка и Веселовка (28.03.2026), Зелёный бор (04.04.2026) и Фрунзенский лесной массив (11.04.2026) в Черняховском районе.

Единственное, что может сейчас скорректировать планы — это погода. Если за две недели снег полностью не сойдёт, график придётся сдвинуть на неделю.

Сейчас идёт активное привлечение желающих, уже откликнулись несколько десятков добровольцев. Тех, кто тоже хочет помочь навести в лесу чистоту, просят регистрироваться в телеграм-канале «Грибной банды». От точного числа участников зависит количество необходимых автобусов и точек сбора хлама.