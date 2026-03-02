«Искали Фиделя, а спасли малышат»: калининградка, разыскивающая своего ворона, приютила двух птенцов (фото)

Хозяйка ручного ворона Фиделя пока так и не нашла своего питомца, зато неожиданно приютила двух птенцов. Малыши появились на свет в неурочное время. Об этом «Клопс» рассказала сама калининградка.

22 февраля Маргарите позвонили две девушки, которые нашли воронёнка в микрорайоне Космодемьянского. Птицу показали по видеосвязи.

«Я ответила, что это не Фидель. Посоветовала покормить мясом, и мы распрощались», — вспоминает собеседница «Клопс».

Маргарита уже повесила трубку, как вдруг её осенило: на вид птенцу не больше двух-трёх месяцев, а на дворе зима. Она посоветовалась со знакомыми специалистами, и те посоветовали ей взять птицу на передержку.

«Вороны только начали гнездиться, и потомство появляется примерно в марте. А этот товарищ, судя по оперению и по клюву — он ещё желторотик — на свет появился где-то в ноябре-январе. Я понимаю, что такого не может быть, но он же есть».

Она тут же перезвонила спасительницам, но воронёнок уже исчез. Понимая, что нелетающий детёныш обречён на гибель в холода, Маргарита решила во что бы то ни стало его найти. К поискам подключились неравнодушные люди. Мужчина по имени Александр смог поймать птенца и приютил его у себя в квартире, пока Маргарита ехала из своего посёлка.

«Я его взяла в руки: боже мой, одни косточки, очень худенький. Посадила его в машину, покормила мяском. И мы поехали домой. Малыш, конечно, ещё напуган. Сидит, смотрит на меня, прислушивается, как я с ним разговариваю», — поделилась эмоциями собеседница «Клопс».

Через пару дней Маргарите снова позвонили те же люди и сказали, что в том же месте нашли ещё одного воронёнка. Забрала и его.

«Искали Фиделя, а спасли двух малышат. Я их выкормлю. Они начнут летать — и я их выпущу», — поделилась планами женщина.

Мнение орнитолога

По словам калининградского орнитолога Геннадия Гришанова, подобные сроки появления птенцов для нашего региона абсолютно нетипичны.

«Зимнее размножение ворона в нашем регионе мне неизвестно. В норме гнездостроение и кладка яиц у ворона в Калининградской области происходит с конца февраля — в марте», — прокомментировал специалист.

«В условиях снежной зимы у птенцов не было шансов выжить, о чём говорит их сильное истощение. Передержка этих птиц в неволе будет для них спасением», — подчеркнул учёный, добавив, что воронятам вдвойне повезло: они попали к человеку, уже имеющему опыт содержания таких пернатых.