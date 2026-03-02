Беспрозванных заявил о планах справиться с нехваткой школьных учителей к концу года

Власти Калининградской области намерены системно решить проблему нехватки педагогов. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных, выступая в Совете Федерации в понедельник, 2 марта.

По словам главы региона, на момент начала его работы в области дефицит учителей составлял порядка 500 человек.

«И первым делом, когда я приехал в регион, я встретился с большим количеством учителей, узнал, что нужно сделать, чтобы профессия была привлекательной», — отметил Беспрозванных.

Сейчас дефицит сократился, а полностью проблему Беспрозванных обещает решить к концу года. Глава региона подчеркнул, что вопрос кадров — один из ключевых для системы образования, особенно с учётом активной застройки и роста населения в отдельных муниципалитетах.

По словам Беспрозванных, область вошла в топ-10 регионов по оценке Министерства просвещения, увеличивается число предпрофессиональных классов и бюджетных мест в системе среднего профессионального образования. Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что опыт Калининградской области планируют перенимать другие регионы России.