В Калининградской области в последний день зимы потеплеет до +14°C

Последний день календарной зимы в Калининградской области обещает стать по-весеннему тёплым. По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», к обеду на большей части региона воздух прогреется до +8…+11°C.

В Калининграде, а также в южных и западных районах — Гвардейском, Багратионовском, Зеленоградском, Правдинском и Гурьевском — температура может достигнуть +11…+14°C.

В течение дня ожидается преимущественно малооблачная погода, лишь у северной границы региона местами возможна переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ветер будет слабым или умеренным. К вечеру станет прохладнее — температура понизится до +2…+5°C.