С началом оттепели на Куршской косе вновь ждут гостей, небезопасной остаётся одна локация

На Куршской косе после двухнедельного перерыва, связанного с морозами и снегопадами, вновь приглашают гулять по экотропам. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка. 

«Мы рады сообщить, что экологическая тропа «Высота Мюллера» вновь доступна для посещения: деревянные настилы и лестницы очищены от снега. Ситуация нормализуется», — отметили в пресс-службе. 

На Куршской косе добавили, что ходить в районе озера Лебедь всё ещё небезопасно.

«Просим также соблюдать осторожность везде на Куршской косе — скользко может быть во время и после осадков в любое время года», — напомнили в нацпарке. 

В середине февраля гостей просили не ездить на Куршскую косу.


