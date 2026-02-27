С началом оттепели на Куршской косе вновь ждут гостей, небезопасной остаётся одна локация

На Куршской косе после двухнедельного перерыва, связанного с морозами и снегопадами, вновь приглашают гулять по экотропам. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

«Мы рады сообщить, что экологическая тропа «Высота Мюллера» вновь доступна для посещения: деревянные настилы и лестницы очищены от снега. Ситуация нормализуется», — отметили в пресс-службе.

На Куршской косе добавили, что ходить в районе озера Лебедь всё ещё небезопасно.

«Просим также соблюдать осторожность везде на Куршской косе — скользко может быть во время и после осадков в любое время года», — напомнили в нацпарке.