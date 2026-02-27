Слишком ранние почки лучше срезать: калининградский агроном рассказал, как ухаживать за садом во время оттепели

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В этом году холодный сезон преподнёс садоводам немало поводов для беспокойства, но долгожданное тепло — не повод пустить всё на самотёк. Как позаботиться о саде в начале весны, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова.

Зима, даже не очень холодная — серьёзное испытание для любых многолетних культур, считает специалист. А уходящая не раз отличилась погодными аномалиями: резкими перепадами температуры и давления, обильными снегопадами, морозами, ледяными дождями. В такой ситуации даже очень морозостойкие растения могут пострадать.

Навредить может резкий переход от минуса к плюсу и обратно. Опасны уменьшение снежного покрова и образование ледяной корки — она препятствует доступу кислорода. Пагубным бывает и слишком раннее пробуждение плодовых и декоративных культур в конце февраля.

«Зимой все растения по своей природе находятся в состоянии глубокого физиологического покоя, — объясняет Зоя Бахурова. — Это заложено у них на генетическом уровне. У разных культур этот покой прекращается в биологически заложенные сроки».

Например, черешня готова «проснуться» уже в середине января, а абрикос вообще — к концу декабря. Потом их сдерживает от «просыпания» только температура воздуха. Для продолжения сна этим культурам достаточно, чтобы дневные температуры не поднимались выше +2 градусов. Кратковременные оттепели не страшны: процесс пробуждения занимает не меньше 10 дней.

Однако при устойчивой плюсовой температуре у некоторых кустарников могут ещё зимой начать лопаться почки и даже распускаться цветки. Такое иногда наблюдается у жимолости, фундука, смородины, сирени.

«Не переживайте, — успокаивает агроном. — Рекомендуем вам сразу же аккуратно срезать слишком ранние почки или цветы ножницами. При потеплении зимой раскроется только небольшая часть цветковых почек (не более 8 %). Остальные порадуют вас пышным цветением в положенные сроки».