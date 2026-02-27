В первую «зеркальную дату» года в Калининградской области создали 41 новую семью

В первую «зеркальную» дату 2026 года, 26 февраля, в Калининградской области сыграли 41 свадьбу. Об этом «Клопс» рассказали в региональном ЗАГС (агентстве).

В январе к такому особому моменту бракосочетание никому приурочить не удалось, так как 26-е выпало на понедельник, а это у органов ЗАГС выходной. Зато на ближайшие полгода очередь уже выстраивается.

Будущие молодожёны стремятся к максимальному совпадению всех трёх компонентов даты. На этот раз ближе всего к желанной магии цифр июнь: на двадцать шестое число шестого месяца двадцать шестого года подано уже 156 заявлений. Остальные варианты пока не так популярны: 26 марта собираются пожениться 34 пары, 26 сентября — 32. Но это пока только начало — скорее всего, желающие будут постепенно прибавляться.

Как пояснили в информационном отделе агентства ЗАГС, иногда вокруг зеркальных дат разгорается настоящий ажиотаж. К счастью, сейчас срок подачи заявления даёт возможность позаботиться об этом заранее. С помощью сервиса «Госуслуги» заявление на регистрацию можно подать даже за год.