В Музее Мирового океана пройдёт месяц выставок

В марте Музей Мирового океана открывает сразу три масштабных выставочных проекта. Их темы охватывают ключевые страницы истории и науки. Подробнее о каждом читайте в статье.
«В океан после Победы»
В год 80-летия Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и 80-летия Калининградской области музей открывает выставку на борту легендарного корабля науки «Витязь», чья судьба неразрывно связана с Институтом океанологии. Его история началась в январе 1941 года с небольшой лаборатории, созданной академиком Петром Петровичем Ширшовым. Всего пять сотрудников и огромная цель — познать природу океана. Пройдя через эвакуацию и трудные военные годы, в 1946 году лаборатория была преобразована в Институт океанологии Академии наук СССР. На выставке посетители узнают историю развития отечественной океанологии в лицах и предметах, увидят рынду с НИС «Академик Курчатов», серп и молот с трубы НИС «Дмитрий Менделеев», личные вещи учёных, приборы, документы, модели судов. На борту НИС «Витязь» перед посетителями предстанут самые яркие страницы из жизни института. Отдельный раздел посвящён его Атлантическому отделению в Калининграде — главной базе научного флота страны. Посетители увидят, какой путь прошла отечественная океанология: от первых экспедиций до глубоководных аппаратов «Мир».
С 12 марта
НИС «Витязь», наб. Петра Великого.
Вход по билету в экспозицию.
«Королева Луиза: идеал или красивая легенда?»
Совместная выставка Музея Мирового океана и Государственного музея-заповедника «Царское Село», приуроченная к 250-летию со дня рождения королевы. Королева Луиза прожила всего 34 года, но стала одной из самых почитаемых женщин Европы. Супруга прусского короля Фридриха Вильгельма III, мать и бабушка российских императоров, она вошла в историю как личность, повлиявшая на судьбы государств. Именно с Луизой связаны ключевые моменты заключения Тильзитского мира 1807 года — её обаяние и дипломатичность сыграли важную роль в непростых переговорах между Россией и Францией. Выставка познакомит с биографией «королевы сердец» через произведения искусства и редкие предметы быта конца XVIII — начала XIX века, связанные с личностью Луизы.
С 5 марта
Выставочный комплекс «Пакгауз», наб. Петра Великого, 5.
Вход по билету в экспозицию.
«Держать глубину!»
К 120-летию подводного флота России Музей Мирового океана совместно с Советом ветеранов-подводников региона подготовил масштабный проект «Держать глубину!». Выставка охватывает более чем вековой путь отечественной подводной флотилии: от потаённого судна Ефима Никонова до современных атомных подводных крейсеров. Особое место занимает рассказ о поиске затонувших субмарин в Балтийском море: на выставке будут представлены модели лодок «Акула», «Щука», «Сталинец» и других, а также фото- и видеоматериалы с мест, где они затонули. Отдельный блок посвящён подвигам героев-подводников в годы Великой Отечественной войны. В лицах будут показаны судьбы людей, посвятивших себя службе на подводных лодках, где от действий каждого, от матроса до командира, зависит успех или даже жизнь экипажа. В центре выставки — подводный флот России сегодня и современная профессия подводника.
С 19 марта
Выставочный павильон Военно-морского центра, наб. Петра Великого, 9.
Вход по билету в экспозицию.