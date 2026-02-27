В Музее Мирового океана пройдёт месяц выставок

Ссылка В марте Музей Мирового океана открывает сразу три масштабных выставочных проекта. Их темы охватывают ключевые страницы истории и науки. Подробнее о каждом читайте в статье.

«В океан после Победы» В год 80-летия Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и 80-летия Калининградской области музей открывает выставку на борту легендарного корабля науки «Витязь», чья судьба неразрывно связана с Институтом океанологии. Его история началась в январе 1941 года с небольшой лаборатории, созданной академиком Петром Петровичем Ширшовым. Всего пять сотрудников и огромная цель — познать природу океана. Пройдя через эвакуацию и трудные военные годы, в 1946 году лаборатория была преобразована в Институт океанологии Академии наук СССР. На выставке посетители узнают историю развития отечественной океанологии в лицах и предметах, увидят рынду с НИС «Академик Курчатов», серп и молот с трубы НИС «Дмитрий Менделеев», личные вещи учёных, приборы, документы, модели судов. На борту НИС «Витязь» перед посетителями предстанут самые яркие страницы из жизни института. Отдельный раздел посвящён его Атлантическому отделению в Калининграде — главной базе научного флота страны. Посетители увидят, какой путь прошла отечественная океанология: от первых экспедиций до глубоководных аппаратов «Мир». С 12 марта НИС «Витязь», наб. Петра Великого. Вход по билету в экспозицию.

«Королева Луиза: идеал или красивая легенда?» Совместная выставка Музея Мирового океана и Государственного музея-заповедника «Царское Село», приуроченная к 250-летию со дня рождения королевы. Королева Луиза прожила всего 34 года, но стала одной из самых почитаемых женщин Европы. Супруга прусского короля Фридриха Вильгельма III, мать и бабушка российских императоров, она вошла в историю как личность, повлиявшая на судьбы государств. Именно с Луизой связаны ключевые моменты заключения Тильзитского мира 1807 года — её обаяние и дипломатичность сыграли важную роль в непростых переговорах между Россией и Францией. Выставка познакомит с биографией «королевы сердец» через произведения искусства и редкие предметы быта конца XVIII — начала XIX века, связанные с личностью Луизы. С 5 марта Выставочный комплекс «Пакгауз», наб. Петра Великого, 5. Вход по билету в экспозицию.

