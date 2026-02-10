Паром-призрак: что известно о судне, которое должно заменить курсирующие на Балткосу дизельные старички

Электропаром, который должен был заменить старые дизельные суда на переправе между Балтийском и Балтийской косой, обещали запустить ещё весной 2022-го. Прошло почти четыре года, потрачены сотни миллионов рублей, но дело не сдвинулось. «Клопс» восстановил хронологию проекта.
С чего начиналось
О планах построить электропаром для Балтийской косы власти заговорили ещё в 2019 году. Проект удалось включить в федеральную госпрограмму «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».
В мае 2021-го тогдашний губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что новый экопаром начнёт работу не позднее второго квартала 2022 года.
«Экопаром обеспечит переправу на Балтийскую косу и заменит два дизельных парома 1960–1970 годов. Это позволит вдвое снизить эксплуатационные расходы», — говорил Алиханов.
По расчётам властей, регион и муниципалитет смогут серьёзно сэкономить: тогда на переправу уходило около 55 млн рублей бюджетных субсидий.
Каким должен быть электропаром
В сентябре 2021 года на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» началась стапельная сборка электропарома. Проект стал первым детищем регионального судостроительного кластера.
Заказчиком выступал Минпромторг России, исполнителем — Калининградский государственный технический университет. Строительство вели «Ушаковские верфи» на площадке ПСЗ «Янтарь». Стоимость госконтракта составляла 389,5 млн рублей.
Характеристики судна представили такие:
- длина — 36 метров;
- паром сможет перевозить до 80 пассажиров и 15 автомобилей;
- работать он будет полностью на электротяге;
- батареи должны прослужить не менее 10 лет.
Судно разрабатывали как круглогодичное, с возможностью работы во льдах, что было бы весьма кстати нынешней зимой. Проект предусматривал автоматизированную систему управления батареями и береговую зарядную станцию. В перспективе планировалось запустить серийное строительство аналогичных судов в других регионах.
Срыв сроков
К концу 2022 года стало ясно, что в заявленные сроки электропаром не выйдет на линию. В декабре возглавлявший тогда администрацию Балтийска Сергей Мельников заявил, что судно планируют спустить на воду в 2023-м, однако уже в феврале строительство приостановили.
Глава «Ушаковских верфей» Виктор Лидер заявил, что корпус сформирован и находится на заводе «Янтарь». Следующий этап — установка оборудования. В октябре 2023 года Антон Алиханов заявил, что электропаром до сих пор не построен в том числе из-за рухнувших планов использовать немецкие двигатели.
«Перепроектировали под российское»
В июне 2024 года стало известно, что КГТУ переработал проект электропарома под российское оборудование. Возглавлявший тогда вуз Владимир Волкогон пояснил, что строительство остановили после ужесточения санкций в 2022 году.
«Решающее слово теперь за Минпромторгом РФ. Судно находится на площадке ПСЗ «Янтарь»», — сказал тогда Волкогон.
Что в итоге
Переправа между Балтийском и косой по-прежнему держится на старых дизельных паромах, которые субсидируются из бюджета.
Редакция «Клопс» направила запросы в «Ушаковские верфи» и заказчику проекта — Минпромторгу России, однако ответов не получила.