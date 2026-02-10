Паром-призрак: что известно о судне, которое должно заменить курсирующие на Балткосу дизельные старички

ВКонтакте

Электропаром, который должен был заменить старые дизельные суда на переправе между Балтийском и Балтийской косой, обещали запустить ещё весной 2022-го. Прошло почти четыре года, потрачены сотни миллионов рублей, но дело не сдвинулось. «Клопс» восстановил хронологию проекта.

С чего начиналось

О планах построить электропаром для Балтийской косы власти заговорили ещё в 2019 году. Проект удалось включить в федеральную госпрограмму «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

В мае 2021-го тогдашний губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что новый экопаром начнёт работу не позднее второго квартала 2022 года.

«Экопаром обеспечит переправу на Балтийскую косу и заменит два дизельных парома 1960–1970 годов. Это позволит вдвое снизить эксплуатационные расходы», — говорил Алиханов.

По расчётам властей, регион и муниципалитет смогут серьёзно сэкономить: тогда на переправу уходило около 55 млн рублей бюджетных субсидий.

Каким должен быть электропаром

В сентябре 2021 года на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» началась стапельная сборка электропарома. Проект стал первым детищем регионального судостроительного кластера.

Заказчиком выступал Минпромторг России, исполнителем — Калининградский государственный технический университет. Строительство вели «Ушаковские верфи» на площадке ПСЗ «Янтарь». Стоимость госконтракта составляла 389,5 млн рублей.

Характеристики судна представили такие:

длина — 36 метров;

паром сможет перевозить до 80 пассажиров и 15 автомобилей;

работать он будет полностью на электротяге;

батареи должны прослужить не менее 10 лет.

Судно разрабатывали как круглогодичное, с возможностью работы во льдах, что было бы весьма кстати нынешней зимой. Проект предусматривал автоматизированную систему управления батареями и береговую зарядную станцию. В перспективе планировалось запустить серийное строительство аналогичных судов в других регионах.

Срыв сроков

К концу 2022 года стало ясно, что в заявленные сроки электропаром не выйдет на линию. В декабре возглавлявший тогда администрацию Балтийска Сергей Мельников заявил, что судно планируют спустить на воду в 2023-м, однако уже в феврале строительство приостановили.

Глава «Ушаковских верфей» Виктор Лидер заявил, что корпус сформирован и находится на заводе «Янтарь». Следующий этап — установка оборудования. В октябре 2023 года Антон Алиханов заявил, что электропаром до сих пор не построен в том числе из-за рухнувших планов использовать немецкие двигатели.

«Перепроектировали под российское»

В июне 2024 года стало известно, что КГТУ переработал проект электропарома под российское оборудование. Возглавлявший тогда вуз Владимир Волкогон пояснил, что строительство остановили после ужесточения санкций в 2022 году.

«Решающее слово теперь за Минпромторгом РФ. Судно находится на площадке ПСЗ «Янтарь»», — сказал тогда Волкогон.

Что в итоге

Переправа между Балтийском и косой по-прежнему держится на старых дизельных паромах, которые субсидируются из бюджета.

Редакция «Клопс» направила запросы в «Ушаковские верфи» и заказчику проекта — Минпромторгу России, однако ответов не получила.