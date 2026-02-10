Беспрозванных: пять семей из Калининградской области вышли в финал всероссийского конкурса

Пять команд из Калининградской области вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале во вторник, 10 февраля.
В финал прошли участники из Калининграда, Гурьевского и Черняховского округов. Глава региона отметил, что среди финалистов — семьи, где несколько поколений увлечены спортом и творчеством.
«Например, дети из семьи Радышевых профессионально занимаются вольной борьбой, дочка — чемпионка Европы. А в семье Соловьёвых, которая второй раз уже вышла в финал, аж 36 детей. Младшие тоже в спорте. Папа увлекается резьбой по дереву и металлу, а бабушка играет на баяне», — пишет Беспрозванных.
По словам губернатора, конкурс объединяет семьи и подчёркивает ценность близких людей. Проект «Это у нас семейное» проходит в рамках национального проекта «Семья».
О семье Соловьёвых, где растут 36 родных и приёмных детей, «Клопс» рассказывал в 2024 году. В прошлый раз им удалось обойти около 70 участников из разных муниципалитетов области. Калининградцы рассчитывали получить 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.