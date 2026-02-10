Беспрозванных: пять семей из Калининградской области вышли в финал всероссийского конкурса

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Пять команд из Калининградской области вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале во вторник, 10 февраля.

В финал прошли участники из Калининграда, Гурьевского и Черняховского округов. Глава региона отметил, что среди финалистов — семьи, где несколько поколений увлечены спортом и творчеством.

«Например, дети из семьи Радышевых профессионально занимаются вольной борьбой, дочка — чемпионка Европы. А в семье Соловьёвых, которая второй раз уже вышла в финал, аж 36 детей. Младшие тоже в спорте. Папа увлекается резьбой по дереву и металлу, а бабушка играет на баяне», — пишет Беспрозванных.

По словам губернатора, конкурс объединяет семьи и подчёркивает ценность близких людей. Проект «Это у нас семейное» проходит в рамках национального проекта «Семья».