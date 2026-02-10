Пошла на рынок и упала на льду: пенсионерка из Багратионовска отсудила компенсацию за оскольчатый перелом руки

ВКонтакте

Ссылка Пенсионерка из Багратионовска сломала руку на гололёде и отсудила за травму компенсацию в 130 тысяч рублей. Женщина почти год ждала решения суда. Об этом «Клопс» рассказала заместитель прокурора Багратионовского района Татьяна Батуро. В ведомстве регулярно мониторят информацию об уличных травмах. Жительница приграничного города пострадала 3 января 2025 года. «Женщина в тот день пошла прогуляться, купить продукты. На улице Иркутско-Пинской дивизии находится рынок, торговый центр — место очень людное. Там она и поскользнулась: тротуар не был обработан реагентами. Женщине помогла подняться прохожая и довела до ближайшего медучреждения. Рентген показал, что у пенсионерки закрытый оскольчатый перелом локтевого отростка со смещением. Её положили в больницу и прооперировали — установили спицы. Потом была повторная операция по их удалению», — рассказала Татьяна Батуро. Узнав об этом случае, сотрудники прокуратуры связались с пострадавшей и предложили помочь подать гражданский иск и получить компенсацию за плохую уборку улицы. В суде установили ответчика — им оказалось предприятие, которое по контракту с муниципалитетом должно было обслуживать тротуары. 12 сентября 2025 года в пользу пенсионерки суд взыскал 30 тысяч рублей. Сумма не устроила истцов, и прокуратура это решение обжаловала. «Мы подали апелляционную жалобу, и 9 декабря 2025 года судебная коллегия по гражданским делам изменила решение первой инстанции — размер компенсации увеличили до 120 тысяч рублей», — пояснила зампрокурора.

Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»

Как получить компенсацию за травму В начале 2026 года в Калининградской области десятки пострадавших ежедневно штурмовали травмпункты и больницы. Люди падали на городских тротуарах, ступенях магазинов и во дворах. Калининградский адвокат Алексей Алексеевич Созвариев рассказал, как действовать, если результатом падения стала серьёзная травма, и кто отвечает за безопасность горожан. 1. Позаботьтесь о здоровье и доказательствах В первые минуты после падения не стоит геройствовать. Если не можете встать или чувствуете острую боль, позовите на помощь прохожих, попросите вызвать скорую. Постарайтесь снять на видео место падения: лёд, снежный накат, отсутствие песка. Зафиксируйте общий план, где был бы понятен адрес: вывеску магазина, улицу и номер дома. Если сами не можете это сделать, попросите окружающих и обменяйтесь с ними телефонами. Прохожие смогут прислать вам видео в мессенджере — у вас будут доказательства и контакты свидетелей. Чётко опишите приехавшей бригаде скорой обстоятельства получения травмы: где и как упали. Попросите зафиксировать в документах адрес и тот факт, что вы были трезвы. Если скорую помощь по какой-то причине не вызвали, можете самостоятельно обратиться в травмпункт или больницу. Ваши слова об обстоятельствах получения увечий обязаны записать в медицинские документы. 2. Определение степени вреда здоровью Когда здоровью больше ничего не угрожает, а желание добиться справедливости только крепнет, переходите к активным действиям. Обратитесь в полицию — это необходимо для официальной фиксации факта и получения направления на бесплатную судебно-медицинскую экспертизу (СМЭ). Эксперты определят степень тяжести вреда здоровью на основе ваших больничных справок и выписок. Если эксперты установят тяжкий вред здоровью, можно обратиться в СК — высока вероятность возбуждения уголовного дела. В этом случае виновного установят в рамках предварительного следствия. В случае возбуждения дела гражданский иск в ваших интересах может подать прокурор и поддержать вашу позицию в суде. 3. Определение ответственного Найти виновника, как правило, несложно. Придомовая территория — это зона ответственности управляющей компании или ТСЖ. Проверить, кто обслуживает ваш дом, можно на сайте ГИС ЖКХ. Тротуар, площадь, остановка, парк — за них отвечает администрация города или муниципального образования. Территория у магазина, кафе, офиса — ищите юридическое лицо или ИП, арендующее или владеющее этим помещением. Если возникают спорные ситуации, виновного устанавливает суд в процессе рассмотрения гражданского иска.

Фото: Александр Подгорчук / архив «Клопс»