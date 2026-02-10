Пошла на рынок и упала на льду: пенсионерка из Багратионовска отсудила компенсацию за оскольчатый перелом руки

Пенсионерка из Багратионовска сломала руку на гололёде и отсудила за травму компенсацию в 130 тысяч рублей. Женщина почти год ждала решения суда. Об этом «Клопс» рассказала заместитель прокурора Багратионовского района Татьяна Батуро.
В ведомстве регулярно мониторят информацию об уличных травмах. Жительница приграничного города пострадала 3 января 2025 года.
«Женщина в тот день пошла прогуляться, купить продукты. На улице Иркутско-Пинской дивизии находится рынок, торговый центр — место очень людное. Там она и поскользнулась: тротуар не был обработан реагентами. Женщине помогла подняться прохожая и довела до ближайшего медучреждения.
Рентген показал, что у пенсионерки закрытый оскольчатый перелом локтевого отростка со смещением.
Её положили в больницу и прооперировали — установили спицы. Потом была повторная операция по их удалению», — рассказала Татьяна Батуро.
Узнав об этом случае, сотрудники прокуратуры связались с пострадавшей и предложили помочь подать гражданский иск и получить компенсацию за плохую уборку улицы. В суде установили ответчика — им оказалось предприятие, которое по контракту с муниципалитетом должно было обслуживать тротуары.
12 сентября 2025 года в пользу пенсионерки суд взыскал 30 тысяч рублей. Сумма не устроила истцов, и прокуратура это решение обжаловала.
«Мы подали апелляционную жалобу, и 9 декабря 2025 года судебная коллегия по гражданским делам изменила решение первой инстанции — размер компенсации увеличили до 120 тысяч рублей», — пояснила зампрокурора.
Как получить компенсацию за травму
В начале 2026 года в Калининградской области десятки пострадавших ежедневно штурмовали травмпункты и больницы. Люди падали на городских тротуарах, ступенях магазинов и во дворах. Калининградский адвокат Алексей Алексеевич Созвариев рассказал, как действовать, если результатом падения стала серьёзная травма, и кто отвечает за безопасность горожан.
1. Позаботьтесь о здоровье и доказательствах
В первые минуты после падения не стоит геройствовать. Если не можете встать или чувствуете острую боль, позовите на помощь прохожих, попросите вызвать скорую.
Постарайтесь снять на видео место падения: лёд, снежный накат, отсутствие песка. Зафиксируйте общий план, где был бы понятен адрес: вывеску магазина, улицу и номер дома. Если сами не можете это сделать, попросите окружающих и обменяйтесь с ними телефонами. Прохожие смогут прислать вам видео в мессенджере — у вас будут доказательства и контакты свидетелей.
Чётко опишите приехавшей бригаде скорой обстоятельства получения травмы: где и как упали. Попросите зафиксировать в документах адрес и тот факт, что вы были трезвы. Если скорую помощь по какой-то причине не вызвали, можете самостоятельно обратиться в травмпункт или больницу. Ваши слова об обстоятельствах получения увечий обязаны записать в медицинские документы.
2. Определение степени вреда здоровью
Когда здоровью больше ничего не угрожает, а желание добиться справедливости только крепнет, переходите к активным действиям.
Обратитесь в полицию — это необходимо для официальной фиксации факта и получения направления на бесплатную судебно-медицинскую экспертизу (СМЭ). Эксперты определят степень тяжести вреда здоровью на основе ваших больничных справок и выписок.
Если эксперты установят тяжкий вред здоровью, можно обратиться в СК — высока вероятность возбуждения уголовного дела. В этом случае виновного установят в рамках предварительного следствия. В случае возбуждения дела гражданский иск в ваших интересах может подать прокурор и поддержать вашу позицию в суде.
3. Определение ответственного
Найти виновника, как правило, несложно.
- Придомовая территория — это зона ответственности управляющей компании или ТСЖ. Проверить, кто обслуживает ваш дом, можно на сайте ГИС ЖКХ.
- Тротуар, площадь, остановка, парк — за них отвечает администрация города или муниципального образования.
- Территория у магазина, кафе, офиса — ищите юридическое лицо или ИП, арендующее или владеющее этим помещением.
Если возникают спорные ситуации, виновного устанавливает суд в процессе рассмотрения гражданского иска.
4. Претензии и жалобы
Перед тем как подавать в суд, можно предпринять попытку договориться мирно. Однако исходя из практики, единичная претензия редко помогает. Пишите сразу всем возможным ответственным лицам — например, руководителю управляющей компании или ТСЖ, в администрацию города. Поскольку вы потребитель услуги по безопасному содержанию территории, на вас распространяется закон «О защите прав потребителей». Это значит, что на претензию обязаны ответить не через 30 дней, а в течение 14-ти.
Добровольно компенсацию выплачивают не более 1% виновных.
Приготовьтесь к системной работе.
- Срок исковой давности по таким делам — три года с момента получения травмы. У вас есть время спокойно собрать все документы.
- Пишите жалобы в контролирующие органы. Параллельно с претензиями направляйте жалобы в министерство регионального контроля Калининградской области, которое контролирует работу УК, Роспотребнадзор и прокуратуру района, где произошёл несчастный случай.
- Обращайтесь в суд. Собрав доказательства, ответы от организаций, вы можете подать иск по своему месту жительства — это право даёт вам всё тот же закон о защите прав потребителей.
5. Исковое заявление и суд
В иске требуйте компенсации морального вреда, материального ущерба (лекарства, лечение, реабилитация), 50% штрафа в свою пользу и всех судебных расходов.
В суде будьте готовы к тому, что ответчик будет всё оспаривать и доказывать свою невиновность. Он может говорить, что в день падения было солнечно, снега и льда не могло быть, и даже может предоставить акты выполненных работ об очистке места происшествия за 30 минут до получения вами травмы. Ваша задача доказать, что вы правы.
- Привлекайте свидетелей падения.
- Предоставляйте фото- и видеофиксацию.
- Настаивайте на выводах судебно-медицинской экспертизы.
- Запросите данные метеостанции за тот день, если ответчик утверждает, что льда быть не могло.
Не опускайте руки. Суд в таких делах, как правило, справедлив. Ориентировочные суммы компенсации морального вреда, которые присуждаются в аналогичных случаях по Калининградской области:
- при лёгком вреде здоровью — до 100 000 рублей;
- при среднем вреде — до 300 000 рублей;
- при тяжком вреде (в рамках уголовного дела): приговор в отношении виновного + компенсация потерпевшему может достигать 850 000 рублей.
Главное — действовать последовательно и не бояться отстаивать свои права. Адвокат напомнил, что в интересах несовершеннолетних, инвалидов и неработающих пенсионеров подать иск может прокуратура.