В ближайшие три часа дороги Калининградской области окутает туман — МЧС

В Калининградской области в ближайшие три часа ожидается туман. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС во вторник, 10 февраля.

В ведомстве предупредили, что из-за погодных условий видимость на дорогах может составить всего 500–1000 метров. Водителей и пешеходов призвали быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности.