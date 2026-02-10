На Балтийской косе с 31 января застрял турист с собакой

ВКонтакте

Застрявший на Балтийской косе турист с собакой больше десяти дней ждёт, когда его автомобиль вывезут паромом. Об этом рассказала глава муниципалитета Нина Фёдорова на оперативном совещании в региональном правительстве.

«Один из посетителей, туристов, попал на Балтийскую косу 31 января и до сих пор находится на Балтийской косе. У него собака. Он требует сегодня от нас переправить его автомобиль на большую землю, в Балтийск», — рассказала чиновница.

Мужчине предлагали разместить машину на охраняемой парковке и даже обещали её прогревать время от времени. Но «робинзон» хочет вернуться домой только на своём авто.

«Мы говорили, что готовы на служебной машине переправить его до места работы. Но договорённостей нет. Ситуация проблемная. Он будет обращаться в правительство. Докладываю вам», — рассказала глава муниципалитета.