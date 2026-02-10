Позолотила ручку: калининградка выиграла Кубок мира по армрестлингу

ВКонтакте

Калининградка Елена Кульпина стала победительнице Кубка мира по армрестлингу, который проходил в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наша землячка, боровшаяся в весовой категории до 90 кг, стала победительницей соревнований в борьбе на правой руке, обыграв в решающих схватках представительниц Украины Руслану Симоненко и Елизавету Морозову. В борьбе на левой руке Елена оказалось третьей.

Также двумя медалями отметился ветеран калининградского армрестлинга Алексей Акулин, на его счету — золотая и серебряная награды в весовой категории до 70 кг. Ещё одну серебряную медаль завоевала Наталья Ворон, также боровшаяся в весовой категории до 70 кг.

Таким образом, воспитанники заслуженного тренера России Сергея Попова подтвердили силу калининградской школы борьбы на руках.