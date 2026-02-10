Калининградские производители молока играли на жирности, ставя на кон здоровье потребителей

ВКонтакте

Сотрудники калининградского Россельхознадзора выявили нарушения на двух предприятиях, занимающихся производством и переработкой молока. Результаты проверок опубликованы на сайте ведомства.

Внеплановый визит надзорный орган осуществил на площадки ООО «Комплекс Фудс Лимитед». Согласно данным из открытых источников ЕГРЮЛ, учредителем и генеральным директором фирмы является Бхагат Кешав, исполняющий те же самые функции в группе компаний «Атлантис».

Основанием для проверки стало то, что согласно данным системы мониторинга «Меркурий», на предприятии выявили превышение количества введённой в оборот молочной продукции по отношению к производственному ветеринарному сопроводительному документу. Оказалось, что 15 тонн «молочки» перемещались между площадками предприятия без сопроводительных документов, что, по мнению сотрудников Россельхознадзора, приводит к нарушению прослеживаемости. Кроме того, просроченная и бракованная продукция хранилась рядом с той, что должна была отправиться на продажу.

«На момент проведения визита выявлена продукция «заменитель молочного жира» в количестве 2 палет. При этом, согласно информации компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС», сведения о выработке продукции с использованием заменителя молочного жира отсутствуют, что не исключает возможность его использования в качестве сырья при производстве и может привести к нарушению прослеживаемости. Выявленные факты являются нарушением требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции» и иных ветеринарно-санитарных правил», — отметили в надзорном органе и выдали предписание устранить все нарушения до марта 2026 года.

Другим нарушителем оказалось ООО «ДМС Восток» из Черняховска. В работе предприятия выявлены случаи несоответствия объёмов используемого сырья объёмам готовой продукции. При пересчёте обнаруживается недостаток молочного жира в сырье. Специалистам Россельхознадзора, чтобы выявить нарушения, пришлось решать математические задачи на уровне 6 класса.

«30 декабря 2025 года уполномоченным лицом предприятия ООО «ДМС Восток» оформлен ветеринарный документ на 20 т сухого молока с заявленной жирностью 1,5%, что составляет 300 кг чистого молочного жира. Согласно данным производственной транзакции, для изготовления этой партии было использовано почти 138 т обезжиренного пастеризованного молока с жирностью всего 0,05%, что составляет 69 кг чистого молочного жира. Таким образом, при производстве данной партии нехватка молочного жира в сырье составляет 231 кг, а в пересчёте на сырое молоко со средней жирностью 3,5 % нехватка составляет около 6 930 литров. Следовательно, при такой разнице в количестве и качестве сырья выход продукции с заданной жирностью является технологически нелогичным», — следует из выводов проверяющих.

Выяснилось, что в декабре 2025 года на предприятии подобные манипуляции проводили 70 раз. Указанные данные позволяют предположить, что в производстве применяются растительные или животные жиры с целью замены молочного жира, или используется сырьё неизвестного происхождения.