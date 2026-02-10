ВКонтакте

В Калининградской области растёт производство сливочного масла, а рост цен на него замедлился. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщает Калининградстат.

Всего в регионе в 2025 году произведено 3,8 тысячи тонн этого продукта. Как отметили в ведомстве, это на 5,6% больше, чем в рекордном за десятилетие 2020 году, когда производство масла составило 3,6 тысячи тонн и в 2,4 раза превысило уровень 2016-го.

При этом производство молока, из которого делают сливки для сливочного масла, в течение 10 лет стабильно росло. За это время его произвели больше на 51%. Результат 2025 года составил 264 тысячи тонн, 2016-го — порядка 175 тысяч.

По данным статистики, в 2025 году рост розничных цен на сливочное масло замедлился. В декабре килограмм 1 кг продукта стоил в среднем 1 334,64 рубля. По сравнению с декабрём 2024 года цена выросла на 4,41%.