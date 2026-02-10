В Калининградской области за неделю поймали 24 пьяных водителя

ВКонтакте

В Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) задержали 24 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Трое из них уже попадались за рулём в нетрезвом виде, поэтому в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела, а автомобили изъяты.

В семи авариях пострадали 13 человек. Всего в регионе, по данным ГАИ, за неделю зафиксировали 626 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего автомобилисты игнорировали красный свет светофора и не останавливались перед стоп-линией — 95 подобных нарушений. 28 пешеходам выписали штраф за то, что переходили улицу в неположенном месте.