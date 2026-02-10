В Калининграде приставы отправили резвого баварского рысака, накопившего 54 штрафа, в стойло

ВКонтакте

В Калининграде приставы совместно с полицейскими выследили и арестовали BMW, владелец которого накопил 54 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

Общая сумма задолженности вместе с исполнительским сбором составляет 96 тысяч рублей. Машину поместили на специализированную стоянку. У владельца есть десять дней на то, чтобы погасить долги. В противном случае автомобиль 2003 года выпуска будет продан на торгах.