SPAR подвёл итоги акции «Квартиры под ёлочкой»: все ключи вручены

Ссылка То, что начиналось как новогодняя сказка, стало реальностью для трёх семей Калининграда. Акция «Квартиры под ёлочкой» от торговой сети «SPAR Калининград» завершилась, и мы с радостью объявляем имена всех победителей, чья жизнь изменилась навсегда.

3 февраля состоялся решающий прямой эфир, в котором были определены владельцы ещё двух долгожданных квартир в ЖК «11 мая». Знакомьтесь с теми, для кого мечта стала квадратными метрами. Вторая счастливица: история Галины Гулановой Галина — коренная калининградка, работает в сфере финансов и растит двоих детей. Несмотря на то что у семьи уже есть своё жильё, эта победа открыла новые горизонты.

«Я не сказала бы, что человек азартный, но мы с семьёй заходили в приложение "Клуб Друзей" и открывали окошки как развлечение. Думали, может, повезёт на айфон... А выиграли квартиру!» — делится Галина. Когда раздался звонок от ведущего SPAR Валентина Вахтина, она была на кухне, размышляя над меню ужина. Сначала не поверила, но, услышав поздравление, бросилась проверять прямой эфир. Первым, с кем она поделилась радостью, стал муж.

«Мы планируем эту квартиру детям, они уже подрастают, — рассказывает победительница. — А тем, кто не верит в розыгрыши, я хочу сказать: верьте! Это новогоднее чудо от SPAR!» Третья победительница: мечта Ирины Мешковой сбылась Для Ирины и её семьи этот выигрыш — особое, судьбоносное событие. Переехав в Калининград из Хабаровского края пять лет назад, они мечтали о собственном жилье. Теперь мечта осуществилась!

«Своей квартиры у нас не было, но, хотя уже можно сказать, что и есть — с сегодняшнего дня!» — с улыбкой говорит Ирина, которая посвящает себя дому и дочке-первокласснице. Об акции она узнала, просто услышав объявление по громкой связи в любимом SPAR на Исакова. Звонок о победе застал её на тренировке по танцам у дочери.

«Я была в шоке, в ступоре. Первой, конечно, рассказала дочке: "Мы выиграли квартиру!" — вспоминает Ирина. — В планах — сделать ремонт и жить здесь счастливо. И просто огромное спасибо SPAR — вы сэкономили нам десятки лет! Чудеса правда случаются, и именно там, где их не ждёшь!»

Эта искренняя фраза лучше любых слов говорит о том, насколько ценным для семьи стал этот подарок. Напоминание о первом новогоднем чуде Этой троице счастливчиков предшествовали первые герои акции — Андрей и Ирина Москалёвы, выигравшие квартиру в самый волшебный момент, под бой курантов 31 декабря. Для них звонок от SPAR тоже стал неожиданностью, которая навсегда изменила жизнь. SPAR взял на себя обязательство по уплате налога на выигрыш каждого победителя.