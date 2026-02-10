ЭКОквартал «Русская Европа» вошёл в топ-10 лучших жилых комплексов России

Экспертный совет, состоящий из ведущих специалистов строительной отрасли, архитекторов и градостроителей, оценил концепцию комплексного и ответственного развития территории ЭКОквартала. Право быть в числе лучших среди лучших в стране подтверждает верность выбранного курса.

Для команды застройщика эта номинация — знак качества, который разделяется с дольщиками и жителями. В нём воплощена каждая деталь проекта: от безупречной архитектуры и современных инженерных решений до продуманных общественных пространств и ключевой философии экологичности. «Зелёные» дворы без машин, энергоэффективные технологии, современные материалы создают среду для здоровой и комфортной жизни будущего.

Победители конкурса будут объявлены в рамках главного отраслевого события года — Российской строительной недели, которая пройдёт с 4 по 6 марта в Москве. Команда проекта примет активное участие в деловой программе, став участником «Олимпиады девелоперов — 2026», где в режиме реального времени решаются сложнейшие кейсы рынка недвижимости.