ЭКОквартал «Русская Европа» вошёл в топ-10 лучших жилых комплексов России

Жилой комплекс «Русская Европа» вышел в финал авторитетного федерального конкурса «Топ ЖК — 2026». Проект из Калининграда попал в финал голосования премии в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, многоэтажные дома».
Экспертный совет, состоящий из ведущих специалистов строительной отрасли, архитекторов и градостроителей, оценил концепцию комплексного и ответственного развития территории ЭКОквартала. Право быть в числе лучших среди лучших в стране подтверждает верность выбранного курса.
Для команды застройщика эта номинация — знак качества, который разделяется с дольщиками и жителями. В нём воплощена каждая деталь проекта: от безупречной архитектуры и современных инженерных решений до продуманных общественных пространств и ключевой философии экологичности. «Зелёные» дворы без машин, энергоэффективные технологии, современные материалы создают среду для здоровой и комфортной жизни будущего.
Победители конкурса будут объявлены в рамках главного отраслевого события года — Российской строительной недели, которая пройдёт с 4 по 6 марта в Москве. Команда проекта примет активное участие в деловой программе, став участником «Олимпиады девелоперов — 2026», где в режиме реального времени решаются сложнейшие кейсы рынка недвижимости.
Застройщик благодарит партнёров, подрядчиков, а также жителей и будущих соседей за доверие. Создание домов, в которые хочется возвращаться, — уже победа. Финал конкурса «Топ ЖК» — важное событие, но работа продолжается, чтобы «Русская Европа» стала эталоном современного жилья.
* Информация основана на данных рейтинга «Топ новостроек Калининградской области по потребительским качествам» портала erzrf.ru на 01.02.2026.